Тренер сборной Украины по футболу Фоменко вызвал еще двух игроков

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Кроме полузащитника одесского «Черноморца» Кирилла Ковальчука, который прибыл в расположение национальной команды накануне, сегодня утром состав сборной пополнили защитники луганской «Зари» Виталий Вернидуб и Андрей Пилявский.

27-летний Вернидуб, который в свое время провел по два матча за молодежные сборные Украины U-18 и U-21, впервые получил вызов в главную команду страны. В этом сезоне защитник «Зари» выходил в стартовом составе своей команды в 10 из 11 матчей чемпионата Украины. Единственную игру национального первенства Виталий пропустил из-за повреждения, по этой же причине не принял участие в двух из шести матчей квалификации Лиги Европы. В остальных играх еврокубков Вернидуб неизменно выходил в стартовом составе.

Для другого игрока луганчан - Андрея Пилявского, нынешний вызов в сборную уже третий. В этом году Михаил Фоменко дважды приглашал 25-летнего игрока, который тогда защищал цвета израильского «Маккаби» (Хайфа), для подготовки к товарищеским матчам против США и Нигера. В обоих матчах Андрей попадал в заявку на игру, однако на поле не выходил. В этом сезоне Пилявский принял участие в шести матчах чемпионата Украины, двух играх национального Кубка и одной еврокубковой встречи.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины 15 ноября проведет игру отборочного турнира Евро-2016 против команды Люксембурга, а 18 ноября - товарищеский матч с командой Литвы.