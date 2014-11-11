Наследие Юношеской Олимпиады-2010 продолжает работать на благо общества - Бубка

Во время визита Бубка принял участие в саммите Ассоциации легкой атлетики Сингапура и наградил победителей и призеров легкоатлетических соревнований в рамках Национальных игр.

Бубка, который является членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и возглавлял Координационную комиссию по подготовке и проведения первых Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре, осмотрел и спортивный комплекс, который 4 года назад принимал эти исторические соревнования.

«Было очень приятно вспомнить те прекрасные августовские дни 2010 года в Сингапуре. Юношеские Олимпийские игры стали фантастическим праздником олимпийского духа, спортивного будущего нашей планеты. Незабываемым оказалось и выступление юных олимпийцев Украины, которые завоевали в Сингапуре 35 наград и заняли 3-е общекомандное место среди более 200 стран-участниц. Рад видеть, что наследие Игр продолжает работать на благо общества», - прокомментировал итоги визита Сергей Бубка.