Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов

Турки выбили испанцев в серии пенальти

Во вторник состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты: «Милан» – «Арсенал» 0:2 (0:0) «Манчестер Юнайтед» – «Лион» 1:0 (1:1) «Барселона» – «Селтик» 1:0 (3:2) «Севилья» - «Фенербахче» 3:2 (2:3), по пенальти – 2:3 В четвертьфинал проходят "канониры", МЮ, «Барселона» и «Фенербахче». Сегодня пройдет еще три игры: «Челси» - «Олимпиакос» «Реал» - «Рома» «Порту» - «Шальке» Последний матч одной восьмой «Интер» - «Ливерпуль» состоится 11 марта.

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