Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов
08:05, 05 марта 2008Спорт
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Турки выбили испанцев в серии пенальти
Во вторник состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты:
«Милан» – «Арсенал» 0:2 (0:0)
«Манчестер Юнайтед» – «Лион» 1:0 (1:1)
«Барселона» – «Селтик» 1:0 (3:2)
«Севилья» - «Фенербахче» 3:2 (2:3), по пенальти – 2:3
В четвертьфинал проходят "канониры", МЮ, «Барселона» и «Фенербахче».
Сегодня пройдет еще три игры:
«Челси» - «Олимпиакос»
«Реал» - «Рома»
«Порту» - «Шальке»
Последний матч одной восьмой «Интер» - «Ливерпуль» состоится 11 марта.
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