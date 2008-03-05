Результаты 1/8 финала Лиги чемпионов

08:05, 05 марта 2008
Спорт
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Турки выбили испанцев в серии пенальти

Во вторник состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот их результаты:

«Милан» – «Арсенал» 0:2 (0:0)

«Манчестер Юнайтед» – «Лион» 1:0 (1:1)

«Барселона» – «Селтик» 1:0 (3:2)

«Севилья» - «Фенербахче» 3:2 (2:3), по пенальти – 2:3

В четвертьфинал проходят "канониры", МЮ, «Барселона» и «Фенербахче».

Сегодня пройдет еще три игры:

«Челси» - «Олимпиакос»

«Реал» - «Рома»

«Порту» - «Шальке»

Последний матч одной восьмой «Интер» - «Ливерпуль» состоится 11 марта.

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