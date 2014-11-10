Пулев бойкотировал пресс-конференцию перед боем с Кличко

Болгарский боксер Кубрат Пулев бойкотировал пресс-конференцию перед боем за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе с украинцем Владимиром Кличко.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Пулев хотел, чтобы во время пресс-конференции его сопровождали более трех людей, однако, согласно регламенту, это не разрешено.

Своим мнением относительно инцидента высказался Владимир Кличко. "Это совершенно непонятное поведение. - сказал Кличко. - Похоже он занимается промыванием мозгов".

Как сообщал УНИАН, чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Владимир Кличко проведет бой с претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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