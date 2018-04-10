Георгий Зубко: Международная федерация была приятно удивлена «духом хоккея» в Киеве во время Чемпионата мира

Сборная Украины будет одним из фаворитов соревнования и способна завоевать победу и повышение в классе, отмечает глава Оргкомитета. Также он рассказал о трудностях в подготовке соревнований, минусах и плюсах единственной в Киеве арены, способной принять соревнования такого масштаба – Дворце спорта, о том, почему турнир пришлось переносить из Одессы, где он должен был состояться изначально.

Как Украина получила право проведения Чемпионата мира по хоккею 2018 среди юниоров?

Это бесспорная и однозначная заслуга президента Федерации хоккея Украины Анатолия Брезвина. Потому что накануне вечером, перед голосованием, когда я узнал о том, что нашими конкурентами за право проведения чемпионата будут Австрия, Италия, Венгрия, я, честно говоря, был обескуражен. На турнир Дивизиона 1В у юниоров никогда не было такого ажиотажа и в помине. И тут мы получили три такие страны в конкуренты. А ведь надо понимать, что при выборе страны-хозяйки турнира очень часто играют важную роль такие факторы, как логистика, инфраструктура, известность арены в хоккейном мире… Каждая страна, разумеется, преследует свои интересы в рамках голосования. Поэтому я ложился спать вечером накануне голосования в пессимистичном настроении, мне было достаточно сложно поверить, что нас выберут в такой компании. И тут Анатолий Иванович (Брезвин, - УНИАН), который вопрос курировал лично, он провел много переговоров и встреч с делегациями других стран, понимая, что для нас это важно, для нашей молодежи это очень важно. Сегодня мы делаем ставку именно на них. И утром в день голосования всё сложилось удачным образом, наша заявка победила.

Конгресс IIHF (Международной федерации хоккея), на котором и было принято это историческое решение, проходил во время Чемпионата мира в Топ-дивизионе в немецком Кельне.

Вы сказали, что одним из критериев отбора страны-хозяйки ЧМ является известность арены в хоккейном мире. После прошлогоднего ЧМ среди национальных команд (взрослые хоккеисты) киевский Дворец спорта признали «своим» на столь высоком уровне в хоккее? С учетом того, что здесь побывал президент IIHF Фазель, другие чиновники Международной федерации хоккея…

Международная федерация была приятно удивлена «духом хоккея» который был в те дни в киевском Дворце спорта. Фазель был в Киеве, гулял по городу, видел большое количество людей во Дворце спорта и вокруг него, много детворы. И это с учетом того, что это был даже не Топ-дивизион, а второй по значимости Дивизион 1А. Хоккей он видел разный, как он сказал. А вот этот дух, эту организация оставили у него очень большое впечатление, что, наверное, и стало нашей доброй опорой, чтобы заявляться дальше, как организаторы следующих турниров. Помогло нам получить еще один турнир второй год подряд.

У нас не самая современная арена. Киев не может похвастаться Дворцом спорта на 20 тысяч мест. А с другой стороны, как вы уже отметили, у нас есть «хоккейный дух»...

Представитель Финляндии в Совете IIHF Калерво Куммола, который был на чемпионате, мне говорил в те дни, что секрет успеха Финляндии в мировом хоккее очень прост. В Финляндии, с населением 5,5 миллиона человек, 300 ледовых арен. Об этом он говорил не только мне. Пытался говорить нашему профильному министру, вице-премьеру, другим чиновникам, которые ходили на матчи турнира. Кстати, на матчах турнира в прошлом году ложа была полна высокопоставленными людьми.

Спортивная инфраструктура – это одна из самых главных наших головных болей. Это то, без чего мы можем работать на энтузиазме, точечных капиталовложениях, но это и то, что мы не можем капитализировать в большой спорт. Большой спорт, большие результаты возможны только при наличии большой развитой сети инфраструктуры.

К сожалению, приостановлена «Программа развития хоккея».Мы сейчас говорим о том, что очень важно ее восстановить. Нам нужны ледовые арены. Дворец спорта – это наш позор, позор страны, позор города Киева. И, вместе с тем, это единственная мало-мальски пригодная площадка для проведения международных турниров по игровым видам спорта.

К сожалению, за год в этом плане абсолютно ничего не изменилось. Новых площадок нет. Но, могу сказать, что Дворец спорта полностью подходит для проведения турнира. Скажем так, молодежные соревнования проходят на куда более скромных и менее вместительных аренах. В этом плане никаких проблем у нас нет.

В прошлом году – да – это было проблема. Взрослый ЧМ требует большей модернизации арен. К счастью, нам удалось скрыть недостатки за счет мелких косметических ремонтов.

То, что в Киеве нет сейчас команды, это для Оргкомитета ЧМ минус или плюс? Люди соскучились по хоккею, или люди отвыкли ходить на хоккей?

Это, конечно же, не играет нам на руку. Это наша большая боль, когда в 5-милионном городе нет хоккейной команды. Мне стыдно за это, как человеку, который всю сознательную жизнь здесь живет. В этом вопросе, к сожалению, всё про деньги. Нет спонсора, нет мецената, который мог бы поддерживать команду, любить её, вести, содержать, помогать. Нам бы очень хотелось, чтобы город помог в этом вопросе.

Мы знаем, какие примеры сегодня есть и где. Например, Херсон из бюджета области выделил средства на содержание профессиональной хоккейной команды.

Возвращаясь к вопросу… Это однозначно плохо, люди отвыкают. У нас выросло поколение людей, которые никогда не были на хоккее. Считаю, что это странно для Украины. Целое поколение моих ровесников и молодежи никогда не были на хоккее. Это беда… Спорт теряет свою популярность.

А с другой стороны посмотрите на прошлый турнир. Это было яркое шоу, зрелище, люди бежали во Дворец спорта. Они, возможно, не понимали истинный уровень хоккея в исполнении этих команд. Но, на энтузиазме, на желании, получилось сделать огромный праздник. И мы, конечно же, ждем людей на хоккее и в этом году.

С главной проблемой все понятно. И, тем не менее, какие оценки и отзывы организаторы получили после проведения прошлогоднего ЧМ?

Мы проиграли турнир. И, конечно же, это оставило важный спортивный негативный осадок для болельщиков и любителей хоккея. Да и для нас – организаторов. Мы всем сердцем болели за украинский хоккей. Самый важный вопрос при организации спортивного соревнования.

С другой стороны, мы получили массу положительных отзывов по другим критериям. Прежде всего – отзыв за хорошую организацию от IIHF. Об этом говорил Рене Фазель и другие представители Международной федерации.

Чемпионат мира-2017 среди взрослых команд не принес спортивного результата, сборная Украины провалила турнир, досрочно заняв последнее место. И все же… Он принес какую-либо выгоду организаторам.

Да, он не принес ничего в плане спортивного результата, но он принес много другого. Он дал возможность киевлянам прийти на хоккей. Жители столицы получили возможность сходить на матчи мирового уровня. Было много по-настоящему классных матчей. Трибуны заполнялись. С точки зрения популяризации игры это было очень важно для нас. Конечно, нам очень не хватило спортивного результата, что всегда в центре. Так называемое ядро победы. Из-за этого казалось, что все остальное неважно. Но, с моей точки зрения это кирпичики, из которых мы строим нашу хоккейную мечту. Год назад что-то не получилось, но, тем не менее…

В финансовом плане нам удалось сделать этот проект неубыточным. Мы не ставили перед собой задачу сделать этот турнир прибыльным. Соревнований в мире, на которых можно зарабатывать – очень мало. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы по футболу… Большинство других является дотационными, финансируются государством, либо федерациями за счет спонсоров. Нам удалось в прошлом году этот проект выполнить на достаточно высоком уровне, ну и при этом свести балансы. Нам это удалось за счет спонсоров, мы их всех очень любим.

Чем именно Вы будете удивлять зрителей в этом году, возможно, будет какая-то интересная развлекательная программа? Я помню, что на прошлогоднем ЧМ была и фан-зона, и хоккейные аттракционы, и фуд-корт, шашлыки…

В этом году будет немного другая концепция… Молодежный турнир должен быть наполнен немножко другими эмоциями. Это совсем другая энергетика. Мы больше ушли в сеть в этом году – Facebook и вообще Интернет, отказались от массивной рекламной компании. Наружная реклама сведена к минимуму, ее почти нет на транспорте, например. И у нас не будет больших фан-городков, как год назад.

Мы будем развлекать и на открытии, и на закрытии ЧМ, у нас будут артисты. Будет лазерное шоу, фуд-корты, все это будет, но в меньшем масштабе. Мы хотим в этом году удивлять не масштабом зрелища, а спортивными результатами. Наша задача была и остается в этом году – победить. Я хорошо знаю именно эту команду, этого возраста и с очень хочу положительного спортивного результата. На это мы тратим 90 процентов своего времени.

Вы нестандартно подошли к промо чемпионата, задействовав в рекламных роликах звезд из других видов спорта – Ломаченко, Верняева, Харлан, Беленюка. Какая цель была этой кампании? Довольны ли вы ее эффективностью?

Да, как я уже говорил, в этом году мы иначе подошли к промо Чемпионата. Нашей задачей было не только и не столько само привлечение внимания к чемпионату, заполняемость трибун и так далее. Мы хотели использовать эффект большого события для привлечения внимания к хоккею в целом. Ведь главная наша задача – не просто провести чемпионат, а получить от него долговременный эффект: привлечь детей в хоккейные секции, обратить внимание государства на вопросы инфраструктуры, привлечь меценатов в хоккей, в конце концов!

Поэтому у нас и возникла эта идея – привлечь к кампании по популяризации хоккея людей, которые с ним не ассоциируются. И было очень приятно, что мы нашли отклик у всех, к кому обращались. Без сомнения, участие в кампании Олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы – Василия Ломаченко, Ольги Харлан, Олега Верняева, Жана Беленюка, помогло нам привлечь внимание к хоккею.

Осталось совсем немного до начала ЧМ, как идет подготовка? С какими трудностями Вы столкнулись?

С учетом того, что прошлый чемпионат мира научил нас тому, что все нужно делать самому, в этом году мы ни на кого не рассчитывали и наши трудности были нашим внутренним делом. Прошлый чемпионат – мы знаем, что у нас получилось хорошо, мы лучше всех знаем, что у нас получилось плохо. Изнутри мы видим то, что может было не видно снаружи. Мы провели очень большую работу над ошибками. Мы доформировали команду Оргкомитета… На самом деле, организация нынешнего ЧМ проходит легче, с меньшим количеством ошибок. Мы тоже это видим.

Поэтому, говорить про какие-то серьезные трудности мне не приходится. Мы готовы открыть двери гостям, командам и украинскому болельщику. В этом году, к сожалению, хоккея не было в Киеве. Первый хоккей за целый сезон – молодежный ЧМ. Поэтому, я очень надеюсь, что мы увидим большое количество зрителей на трибунах.

Сколько людей Вы ожидаете на трибунах Дворца спорта?

Скажу так… На первом этапе продаж билетов мы были слегка встревожены – билеты продавались плохо, мы понимали, что это молодежное первенство, но, тем не менее, на матч-открытие уже 100 процентов билетов реализовано, а билеты на остальные матчи расходятся в очень высоком темпе. Причем, по мере приближения дня старта ЧМ, ажиотаж постоянно растет. Я верю, что количество зрителей будет большим. Я не говорю про аншлаг, но то, что зрительский интерес будет чрезвычайно высоким, я в это верю.

Я вижу спрос – к нам придет много детских школ, придут студенты, рядовые болельщики… Я рассчитываю на 2/3 заполняемости зала во время игр чемпионата всех матчей сборной Украины.

Что бы вы хотели пожелать болельщикам нынешнего ЧМ?

В прошлом году нам немного не хватило, скажем так, болельщицкого духа. То есть, трибуны были полны, но вот такого «дополнительного игрока» на трибунах команде все-таки не хватило. Я хочу, во-первых, всех пригласить. Это будут классные, честные молодежные эмоции, которые точно подарят нам спортсмены. И я хочу сказать болельщикам, что Дворец спорта -это будет сгусток хорошего настроения, концентрации энергии. И вообще, спорт и культура – это то, что объединяет народ в наше время. Давайте вместе поддержим молодежь. Им нужна наша помощь, а нам нужны добрые эмоции. Все увидимся на хоккее, это будет здорово…

Каковы шансы нашей сборной?

Сборную второй год возглавляет тренер Олег Игнатьев. Я знаю его не один год, как настоящего специалиста. Это основная боевая единица нашего спортивного коллектива – основная, центральная. Большое количество игроков команды U-18 его воспитанники. Это те спортсмены, с которыми он шел вместе 10 лет. Он точно их знает, он знает, на что они способны, кто из них на что способен. И большая часть этих ребят в строю. Приедут ребята, на которых мы рассчитываем из клубов Америки, Европы. Не все из них воспитанники Игнатьева. Очень положительный момент в том, что у нас в этом году получилось провести селекцию. Мы не набирали игроков в сборную, а отбирали – существенная разница. Многие спортсмены получили очень хороший опыт, потому что был, скажем так, «молодежный формат» национального чемпионата УХЛ. Большинство спортсменов играли весь сезон, была полноценная игровая практика.

Я верю в то, что у них очень высокие шансы, мы должны выполнить основную задачу и выиграть нынешний ЧМ.

Как готовится украинская команда к ЧМ?

Ребята провели полноценные сборы. Они серьезно готовятся к чемпионату мира. Было два международных выезда. Сейчас они уже готовятся в Броварах к своему основному турниру сезона. Я уверен, что подготовка команды прошла на 100 процентов, все задуманное реализовано. Да, потери небольшие кадровые есть, но в целом все хорошо.

То есть, то, что в регламент УХЛ ввели так называемый неформальный возрастной ценз, это положительно повлияло на команду?

Моя позиция в этом вопросе выглядит следующим образом: национальный чемпионат должен быть национальным чемпионатом. В нем не может быть ограничений, это спорт, это профессия – работа спортсмена, и любой спортсмен вне зависимости от возраста не должен испытывать ограничений.

С другой стороны, омоложение состава команд УХЛ – это вынужденная мера, связанная с тем, что мы могли потерять чемпионат. Кто кроме «Донбасса» и «Кременчуга» готов был потратить деньги, равные бюджету ведущих команд Украины?.. При том, что мы – федерация, не могли допустить никакой дискриминации, это невозможно. Поэтому, «хорошо-плохо» однозначно утверждать в принципе нельзя. Это вынужденная история.

Я очень надеюсь, что хоккей вернется в полном и самом широком понимании этого слова. В него вернутся такие понятия как заинтересованность, финансирование, зритель… Мы все этого ждем и работаем над этим. Но, есть опасение, что остановка проведения чемпионата на год-два может еще на несколько шагов отбросить нас назад в развитии. Особенно, для молодого спортсмена. Есть вопросы методологии. Что спортсмен должен делать в 6 лет, в 10, в 12, какой процесс перехода от школьного и послешкольного возраста в профессиональный хоккей. Это целый период спортивной подготовки – юниорской, молодежной. Поэтому, на данный момент я точно рад, что все спортсмены в игре, я имею ввиду команду U-18, кто-то нашел себя в Америке, кто-то в Европе, кто-то играет в Украине не хуже, чем в Европе – я могу это констатировать. Если у человека есть мечта, ему не нужны для этого какие-то суперусловия, которые предоставляет Запад. Он может найти все необходимое для реализации карьеры и здесь.

Вернемся к ЧМ. Какая игра, по вашему мнению, будет самая интересная?

Отвечу вопросом на вопрос - что такое турнир U-18? Причем, всегда…Это полная интрига! Абсолютно непредсказуемый турнир. Если в чемпионатах команд старших возрастов есть какие-то устои, градация, то тут каждый может выиграть у каждого. Команда Норвегии за два года прошла путь из топ-дивизиона в 1В.

Кого привезет Япония или Австрия? Мы знаем, мы готовимся. Но, тем не менее, это всегда игра «кость в кость».Я верю, что игры будут яркие, красивые. Все команды конкурентные, находятся в борьбе друг с другом. Поэтом, я не готов сказать, кто для нас является главным конкурентом, а кто – нет. Традиционно хороши венгры и австрийцы. И те, и другие были представлены в Топ-дивизионе недавно. Италия была представлена в элите взрослой командой. С другой стороны, Япония способна удивлять. В прошлом году, мы проиграли Японии в дополнительное время. Хотя, по всем характеристикам мы должны были выигрывать очную дуэль в прошлом году. Поэтому, сейчас я настраиваюсь как болельщик на каждую игру. А на данный момент, разумеется, самым важным будет первый матч турнира – матч-открытие

Какова цена билетов?

Начнем с принципа. Принцип, с которым мы подошли к вопросу реализации билета был такой же, как в прошлом году – цена не должна стать барьером для посещения. Поэтому большая часть билетов – социальные. Мы их распространяли среди спортивных школ, обычных школ, ВУЗов, то есть большое количество билетов мы, как организаторы, передали на бесплатной основе.

Для всех остальных цена билета стартует от 50 гривен. Мы отказались от абонементной практики. В прошлом году получалось так, что место забронировано на все 5 матчей сборной Украины, а человек приходит на 1-2 игры, а дальше место остается свободным. Получается, что в теории все билеты проданы, а на практике есть какие-то незанятые места. Когда мы анализировали эту историю, то получилось, что это как раз абонементные места.

Цена доступная, билет на хоккей дешевле, чем билет в кино, театр…

Турнир изначально, согласно заявке, должен был пройти в Одессе. Потом Оргкомитет перенес место проведения ЧМ в Киев. Есть ли в Украине еще арены, которые могли бы принять соревнования такого уровня?

Только Дворец спорта в городе Киеве. Одесса – это было наше желание, Оргкомитета. Мы шли вместе, мы презентовали Одессу на Конгрессе IIHF. Потому что для нас это было очень важно. Мы убеждали. Одесса была девственна в хоккейном плане. Для нас важно было расширение географии хоккея. Мы подавали заявку совместными усилиями с городской и областной администрацией. Затем постоянно обсуждали с городом одну историю – необходима арена для проведения столь крупного турнира. Ваша арена. Мы привозим вам крупное соревнование, международных гостей на вашу арену, в вашем городе, для ваших жителей, детей спортсменов. Вопрос был в одном - обеспечьте нас ареной, за аренду которой мы заплатим.

Но потом, когда мы поняли, что дальше слов все это не движется, пришлось срочно менять решение по городу, в котором будет проведен турнир.

Конечно, в Киеве это все будет сделать проще, у нас тут все готово. Но, вместе с тем, конечно, мы хотели провести турнир в Одессе.

Чем лично для вас является хоккей?

Это моя страсть. Конечно же, это не бизнес, это благотворительность, скорее. Меценатство. Мы помогаем развиваться украинскому хоккею, разумеется, тратим деньги.

Оцените в целом состояние хоккея в Украине?

Хоккей, как и многие процессы в стране, находится в стагнации. У нас очень низкий уровень жизни, все это отражается на хоккее. Это дорогой вид спорта, в него нужно вкладываться. Почти все, что происходит – за счет энтузиастов, местных властей. На сегодняшний день в хоккей играет Киев, Харьков, Днепр, Кременчуг, Полтава, Херсон, Белая Церковь. Сейчас мы говорим про Краматорск, Запорожье, в Одессе открыли отделение. В Западной Украине есть Львов, Ивано-Франковск… Везде есть арены, что немаловажно.

Ведь мы с чего начинали… Как только где-то появляется арена – там тут же начинается жизнь. Туда родители ведут детишек, появляются любители, которые просто идут покататься, появляются детишки-хоккеисты, появляется команда.

Посмотрите на Кременчуг – ярчайший пример. В городе реконструировали арену, настоящий хоккейный бум, заполненные трибуны во время матчей. Болельщики знают своих игроков в лицо…

Есть женские команды в Днепре и Харькове. Посмотрите на Киев. Все равно он остается центром хоккея, пусть тут и нет взрослой команды.

Каким вы видите будущее нашей сборной U-18, наших детей?

Наша задача состоит в том, чтобы построить украинскую хоккейную мечту. Она начинается с детей, мы точно понимаем, что возрождение может быть только снизу. Это долго, сложно, целый цикл. Сейчас мы хотим посмотреть на детей 6 лет. Ведь были примеры – «Дружба», «Беркут». Тот же тренер Олег Игнатьев, который на примере игроков одного возраста столько лет показывает результаты. Рано еще загадывать наперед, что из этого получится. Но примеры есть. Мы выиграли турнир в Беларуси, теперь хотим показать свое мастерство на принципиально другом уровне. Среди тех стран, где хоккей развит намного выше и где в него вкладываются совершенно другие деньги. Нам не нужно пока сравнивать себя с Канадой, Финляндией, Швецией… Пока нам нужно проверить себя на уровне этой группы. Что мы можем противопоставить таким командам? Как мы выглядим на их уровне?

Мы должны идти вперед, строить наш хоккейный дом снизу, с самых маленьких.

Чтобы вы пожелаете этой команде накануне турнира?

Я пожелаю им удачи. Они умеют все. Пусть им просто повезет на этом турнире, чтобы ветер дул попутный. И тогда все будет нормально.

Исходя из турнира прошлого года, какие у вас ожидания от проведения чемпионата мира 2018 года?

Я хочу только победы.

Кирилл Стадниченко