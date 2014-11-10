Ковальчук может заменить Степаненко в ближайших матчах сборной Украины
17:19, 10 ноября 2014Спорт
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Игрок "Черноморца" получил вызов в национальную команду
Ковальчук может заменить в сборной Степаненко / footboom.com
Полузащитник одесского "Черноморца" Кирилл Ковальчук получил вызов в национальную сборную Украины.
Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
Игрок уже отправился в Киев, где главная команда страны ведет подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы 2016 года с Люксембургом (на выезде 15-го ноября) и к товарищеской игре с командой Литвы (в Киеве 18-го ноября).
Скорее всего, вызов игрока в сборную связан с травмой основного игрока команды на этой позиции Тараса Степаненко из донецкого "Шахтера".
Как сообщал УНИАН, Степаненко получил повреждение в последнем матче Премьер-лиги с днепропетровским "Днепром".
На данный момент остается под вопросом его участие в ближайших матчах сборной Украины.
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