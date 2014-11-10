Ковальчук может заменить Степаненко в ближайших матчах сборной Украины

Полузащитник одесского "Черноморца" Кирилл Ковальчук получил вызов в национальную сборную Украины.

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Игрок уже отправился в Киев, где главная команда страны ведет подготовку к отборочному матчу чемпионата Европы 2016 года с Люксембургом (на выезде 15-го ноября) и к товарищеской игре с командой Литвы (в Киеве 18-го ноября).

Скорее всего, вызов игрока в сборную связан с травмой основного игрока команды на этой позиции Тараса Степаненко из донецкого "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, Степаненко получил повреждение в последнем матче Премьер-лиги с днепропетровским "Днепром".

На данный момент остается под вопросом его участие в ближайших матчах сборной Украины.