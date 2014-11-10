Я мотивирован сильнее, чем когда-либо - Кличко перед боем с Пулевым

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко, завершил тренировочный сбор в австрийском Гоинге и перебрался в Гамбург.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Именно в Гамбурге уже в эту субботу состоится его бой с обязательным претендентом по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым.

«Тренировочный лагерь закончился. Потребовалось не только много усилий и пота, но и терпения, чтобы достигнуть нынешнего состояния. У меня была отличная подготовка. Я мотивирован сильнее, чем когда-либо. Я готов к предстоящему поединку!» - отметил Кличко.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября.

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