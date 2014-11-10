Команда украинского легионера Лэня выиграла четвертый матч чемпионата НБА в сезоне

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Игра проходила в упорной борьбе и в первых двух четвертях преимущество соперников было очевидным - 28:30 и 19:28. Лишь посел большого перерыва "Санс" поймали ритм игры и немного сократили отставание в счете (24:21), а решающей в этом матче стала заключительная 12-минутка, которую "Финикс" выиграл с разницей в 20 баллов - 36:16.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Айзейя Томас, набравший 19 очков.

Лэнь отыграл в этом матче всего 6 минут, набрав 2 очка. Это объясняется тем, что против скоростных "Уорриорз" он был не очень полезен.

Таким образом, в турнирной таблице Западной конференции у "Финикса" 4 победы при 3 поражениях и команда идет на 9-м месте в таблице пока не попадая в плей-офф - восьмерку сильнейших. "Голден Стейт" выступает в этой же конференции и находится на 3-м месте - 5/1. Лидируют "Менфис" и "Хьюстон", у которых количество побед и поражений равно 6/1.

Как сообщал УНИАН, Лэнь является единственным украинцем выступающим в сильнейшей баскетбольной клубной лиге мира.