Сергей Бубка принял участие в Генеральной Ассамблее АНОК

Украину на международном форуме представлял президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка.

В рамках собрания президент МОК Томас Бах представил обновленную информацию относительно стратегии развития мирового олимпийского движения до 2020 года. Стратегия, которая тщательно обсуждалась в течение года, планируют представить и принять на сессии МОК в начале декабря 2014 года в Монако.

«Генеральная ассамблея АНОК стала важной вехой в подготовке к сессии МОК. Во время ассамблеи были обсуждены важные вопросы. Это и процесс олимпийской заявочной кампании, размер и программа Олимпийских игр, запуск олимпийского телеканала. Я очень рад и для меня большая честь приобщиться к олимпийской подготовки стратегии, используя весь свой опыт и знания, полученные в качестве спортсмена и спортивного администратора. Приятно, что во время ассамблеи была продемонстрирована полная поддержка этой стратегии. Единство и понимание в олимпийском движении является крайне важным», - подчеркнул Сергей Бубка.

Президент НОК также поздравил шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха и Патрика Хикки с их переизбранием на должности президента и вице-президента АНОК: «В течение последних лет АНОК сделал значительный вклад для популяризации олимпизма. Ассоциация инициирует новые проекты и поддерживает континентальные ассоциации, способствуя тем самым развитию спорта», - отметил Сергей Бубка.

Во время международного олимпийского форума состоялась также гала-церемония вручения наград АНОК лучшим спортсменам, командам и организаторам мира. Отметим, что за выдающиеся достижения высокой наградой была отмечена легендарная украинская гимнастка, 9-кратная Олимпийская чемпионка Лариса Латынина.