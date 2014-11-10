Сергей Бубка принял участие в Генеральной Ассамблее АНОК

12:07, 10 ноября 2014
Спорт
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Бангкок (Таиланд) в рамках Генеральной ассамблеи Ассоциации Национальных олимпийских комитетов собрал руководителей более 200 НОКов мира.

Під час асамблеї були обговорені питання процесу олімпійської заявочної кампанії, розмір та програма Олімпійських ігор та запуск олімпійського телеканалу / noc-ukr.org

Украину на международном форуме представлял президент Национального олимпийского комитета Украины, член Исполкома Международного Олимпийского Комитета Сергей Бубка.

В рамках собрания президент МОК Томас Бах представил обновленную информацию относительно стратегии развития мирового олимпийского движения до 2020 года. Стратегия, которая тщательно обсуждалась в течение года, планируют представить и принять на сессии МОК в начале декабря 2014 года в Монако.

«Генеральная ассамблея АНОК стала важной вехой в подготовке к сессии МОК. Во время ассамблеи были обсуждены важные вопросы. Это и процесс олимпийской заявочной кампании, размер и программа Олимпийских игр, запуск олимпийского телеканала. Я очень рад и для меня большая честь приобщиться к олимпийской подготовки стратегии, используя весь свой опыт и знания, полученные в качестве спортсмена и спортивного администратора. Приятно, что во время ассамблеи была продемонстрирована полная поддержка этой стратегии. Единство и понимание в олимпийском движении является крайне важным», - подчеркнул Сергей Бубка.

Президент НОК также поздравил шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха и Патрика Хикки с их переизбранием на должности президента и вице-президента АНОК: «В течение последних лет АНОК сделал значительный вклад для популяризации олимпизма. Ассоциация инициирует новые проекты и поддерживает континентальные ассоциации, способствуя тем самым развитию спорта», - отметил Сергей Бубка.

Во время международного олимпийского форума состоялась также гала-церемония вручения наград АНОК лучшим спортсменам, командам и организаторам мира. Отметим, что за выдающиеся достижения высокой наградой была отмечена легендарная украинская гимнастка, 9-кратная Олимпийская чемпионка Лариса Латынина.

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