"Динамо" не сумело обыграть "Карпаты" в матче УПЛ

На столичном НСК "Олимпийский" завершился заключительный матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" пнринимало львовские "Карпаты" и не сумело обыграть соперника - 0:0.

В игре в Киеве сошлись лидер а аутсайдер турнирной таблицы национального первенства. Тем не менее, киевляне так и не сумели создать хотя бы один голевой момент у ворот соперника. Более того, на 87-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука и гости даже попытались перехватить инициативу, но забить гол львовяне такж не смогли.

В параллельно проходившем матче в Днепропетровске, где мариупольский "Ильичевец" принимал харьковский "Металлист", гости выиграли со счетом 3:1 благодаря хет-трику Клейтона Хавьера.

Таким образом, после 12-ти туров УПЛ ситуация в группе лидеров не изменилась - все команды набрали по 1 очку. У "Динамо" теперь 27 баллов, "Днепра" - 26, "Шахтера" - 21.