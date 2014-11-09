УПЛ, 12-й тур, "Шахтер" - "Днепр" - 0:0: онлайн-трансляция
Во Львове проходит центральный матч тура Премьер-лиги
Сегодня во Львове проходит центральный матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с днепропетровским "Днепром".
Встречаются команды, которые занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
В нынешнем сезоне "Шахтер" утратил статус безоговорочного лидера украинского футбола. Ряд неудач в национальном чемпионате привели к тому, что команда находится лишь на 3-м месте в таблице. Это тем более удивительно, потому что в Лиге чемпионов команда соревнуется не столько за путевку в плей-офф, а конкретно за 1-е место в группе, чтобы уже при жеребьевке 1/8 финала получить удобного соперника. В 10 предыдущих матчах "Шахтер" 7 раз выиграл и 3 - проиграл - 21 очко.
В свою очередь, днепропетровский "Днепр" долгое время в нынешнем сезоне возглавлял турнирную таблицу УПЛ и лишь в прошлом туре, проиграв киевскому "Динамо", занял 2-е место. На данный момент у команды 8 побед, 1 ничья и 1 поражение - 25 очков.
Таким образом, даже в случае победы в сегодняшнем матче "Шахтер" не сможет выйти хотя бы на 2-е место в таблице, не говоря уже о лидерстве. "Днепр" же идет вплотную к киевскому "Динамо" в борьбе за 1-е место.
На котировках букмекерских контор фаворитом игры является "Шахтер". Ставки на победу номинальных хозяев поля 1,64 к 1, на ничью - 3,61 к 1,, а на победу "Днепра" - 4,91 к 1.
Стартовые составы команд:
"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.
Запасные: 32. Каниболоцкий А., 27. Чигринский, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.
"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 9. Калинич, 10. Коноплянка.
Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 21. Бартулович, 28. Шахов, 89. Политыло, 4. Кравченко С., 11. Селезнев.
Добрый вечер!
Мы начинаем!!!
Безусловно, главный вопрос дня, сумеет ли "Днепр" оправдаться перед своими болельщиками за 0:3 от "Динамо". Частично команда это сделала уже в Баку, обыграв в Лиге Европы "Карабах". Но, сегодняшний матч - совсем другое дело. Борьба за лидерство в Премьер-лиге в самом разгаре. "Шахтер" также несколько раз в нынешнем сезоне неприятно удивил своих поклонников. Особенно, в матчах с донецким "Металлургом" и киевским "Динамо".
В общем, каждой из команд есть кому и что доказать на поле "Львов-Арены".
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
1. Игроки "Днепра" сразу же идут вперед, но заброс мяча в штрафную легко нейтрализует Пятов.
2. Ответ "Шахтера". Бруно Гама пресекает атаку соперника в самом зародыше. Еще в центре поля выбивает мяч за боковую.
3. Не менее 20 тысяч болельщиков пришли на этот матч во Львове.
4. Первый опасный момент - у Коноплянки удар не получился, мяч срезался с ноги.
5. Еще одна атака "Днепра" - Калинич не смог обыграть двух защитников "Шахтера".
6. Срна грубо нарушил правила на Коноплянке в центре поля. Арбитр Абдула пока ограничивается устным предупреждением.
7. А вот и опасный штрафной для горняков. Тейшейру сбили прямо возле линии штрафной.
8. Срна попал в "стенку". Вторая волна атаки завершилась неточным ударом Ракицкого с очень острого угла. Удар от ворот.
9. Мазх получил травму. В меньшинстве временно остались днепропетровцы.
10. Шевчук простреливал и заработал первый угловой в матче.
11. Степаненко после розыгрыша углового пробил гораздо выше ворот.
12. Степаненко нарушил правила на Зозуле. И вновь - без предупреждения.
13. А теперь опасный штрафной у "Днепра". Ордец сбил Бруно Гаму.
14. После розыгрыша штрафного удар Бруно Гамы - гораздо выше ворот.
15. Мяч случайно попал в руку игроку "Шахтера" Фернандо. На ровном месте очень опасный штрафной для "Днепра".
16. Коноплянка дважды пробил - первый раз попал в "стенку", второй раз мяч пролетел рядом со штангой.
18. Тайсон опасно играл высокого ногой в борьбе с Федецким. Сорвал атаку собственной команды.
19. Болельщики затянули свою любимую песню - про президента соседнего государства.
20. Пока что игра достаточно медленная и осторожная - с обеих сторон.
22. Вновь грубое нарушение правил - Зозуля сбил Тайсона. Судья хранит молчание.
23. Дуглас обыграл Стринича. но ни обостряющий пас, ни удар по воротам у него не получились.
24. Борьба происходит в центре поля. С переменным успехом...
25. Федецкий едва не обыграл Срну и не вышел один на один с вратарем.
26. А теперь Федецкий нарушил правила возле своей штрафной. Опасный момент для горняков.
27 Ракицкий пробил со штрафного в голову Федецкому - угловой.
28. Неудачно разыграли угловой горняки.
29. Ответ "Днепра" - Коноплянка подавал штрафной, но Калинич оказался вне игры.
30. Канкава нарушил правила на Степаненко. Сегодня в игре много мелких фолов в центре поля.
32. Стадион, между тем, почти заполнился - около 30 тысяч болельщиков поют гимн Украины.
33. Бруно Гама пытался обострить ситуацию на фланге атаки, но Фернандо выбил мяч у игрока "Днепра".
34. Ответ "Шахтера" - Ракицкий упускает мяч за лицевую линию.
35. СУПЕРМОМЕНТ у Артема Федецкого. Пас от Коноплянки он не смог завершить точным ударом головой. Удар парировал Пятов.
36. И вновь "Шахтер" теряет мяч у лицевой линии. Луческу крепко задумался.
37. Еще один момент у "Днепра". В борьбе Калинича и Пятова вратарь оказался на высоте.
39. Тайсон отобрал мяч у Чеберяко и пробил по воротам - попал в Силву.
40. И еще один момент от Луиса Адриано - мяч идет мимо ворот.
41. ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ордец сфолил на Бруно Гаме.
42. Коноплянка подафал штрафной - горняки отбились.
43. Опаснейший ответ горняков, но заключительный удар Фернандо проходит мимо ворот.
44. Разбил бровь Степаненко в столкновении с Калиничем. Пауза в игре.
45. Предупреждение получает Зозуля. Завелись игроки двух команд после столкновения Калинича и Степаненко. Игрок "Шахтера" получил серьезную трамву после удара локтем Калинича.
45+1. Замена в "Шахтере" - Фред вышел вместо Степаненко. Травма оказалась крайне серьезной.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН
В дастаточно спокойной игре, где ничто не предвещало "взрыв эмоций" концовка получилась крайне некрасивой. Конфликт спровоцировала грубая игра Калинича в столкновении со Степаненко. Видимо, второй тайм будет очень жарким. Ведь и до этого команды по очереди провоцировали друг друга...
Что касается чисто игрового аспекта, то пока на поле идет осторожное и равное противостояние. Обе команды гораздо больше боятся пропустить, чем пытаются забить. Есть надежда, что во втором тайме горняки, которые существенно отстают от дуэта лидеров в таблице, "вскроют игру" и пойдут вперед большими силами. Команде необходимо атаковать и забивать голы...
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ
46. "Шахтер" сразу пытатется провести в атакц, но Луис Адриано оказался в явном оффсайде и пропустил мяч вратарю "Днепра".
47. Еще одна атака "Шахтера", и еще один оффсайд - сейчас у Ракицкого.
48. Ответ "Днепра" - опасная подача со штрафного и удар Федецкого выше ворот.
49. "Шахтер" атакует и Тейшейра наносит опасный удар из-за штрафной - Бойко отбивает мяч на угловой.
50. Подача углового и удар Срны - вновь Бойко отбивает мяч.
51. Второй угловой "Шахтера" подряд - выполняет Срна. После розыгрыша стандарта Ракицкий пробил прямо в защитника.
52. Предупреждение Коноплянке - за споры с боковым арбитром.
53. Коста подал штрафной - Федецкий выбивает мяч на еще один угловой, третий подряд.
54. Предупреждение Мазух получает за грубую игру.
55. Разыграли угловой горняки, но довести до опасного удара не сумели - Бойко забрал мяч. У Стринича повреждение после этого эпизода.
57. Замена в "Днепре" - Шахов вместо Бруно Гама.
58. Ответ "Днепра". Калинич пытался обострить ситуацию, но перестарался и сфолил в атаке.
59. Днепр" подавал штрафной с угла поля - защитники горняков легко выносят мяч из штрафной.
61. Последние минуты идет позиционная игра в центре поля.
63. Фред отдавал опасный пас Тейшейре на выход один на один с вратарем, но передача оказалась несколько неточной.
65. Тайсон угробил очередной момент своей команды, потеряв мяч в штафной соперника.
66. Коноплянку сбили прямо перед линией штрафной. Очень опасный штрафной для "Днепра".
67. Предупреждение получает Фред.
68. КОНОПЛЯНКА!!!!! Ударом со штрафного попадает в перекладину...
69. Замена в "Шахтере" - Марлос заменил Косту.
70. Адриано зарабатывает фол в нападении - на Мазухе
72. Травму получил Срна в борьбе у кромки поля.
73. Тейшейра бил по воротам с опасной дистанции. Но, в борьбе с защитником удар точным и целенаправленным не получился.
74. Травма у Шевчука - пауза в игре.
75. Опаснейший момент организовал Коноплянка, отдавший острый пас на Шахова. Тот попал в защитника - угловой.
76. Не смогли создать ничего опасного при розыгырше углового днепропетровцы.
77. Ответ "Шахтера". На ровном месте возник момент - Фред не попал в пустые ворота. Бойко уже не мог отбить мяч.
78. Замена в "Днепре" - Бартулович вместо Зозули.
80. Мяч контролирует "Шахтер". Последние минуты - без моментов.
82. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Тайсона.
83. Марлос резко обострил ситуацию и выходил один на один с вратарем, но оказался вне игры.
84. И еще один момент горняков - удар Фреда заблокировал Дуглас, угловой.
85. Розыгырш углового не удался горнякам.
86. Удаление Бартуловича - прямое попадание в ногу Бернарду. Провел на поле лишь минут 10. "Днепр" оказался в меньшинстве.
87. Не смог "Шахтер" реализовать достаточно опасный штрафной.
88. Тейшейра нарушил правила в атаке, в борьбе с Дугласом.
89. "Днепр" перехватил мяч и уже Фред фолит в центре поля.
90. ТЕЙШЕЙРА! Получил супермомент, но ударил мимо ворот с 11 метров...
90+1. Замена в "Днепре" - Кравченко вместо Калинича.
90+2. Судья добавил 5 минут в осноному времени игры.
90+3. Марлос в очередной раз попытался обострить - вышедший только что на замену Кравченко надежен в обороне.
90+4. Что же, получается "Динамо" явный лидер не только в общей турнирной таблице УПЛ, но и в междусобойчике - "турнире трех". У киевлян 6 очков, у "Шахтера" и "Днепра" - по 1.
МАТЧ ОКОНЧЕН!
Спасибо за внимание.
Далее на УНИАН видео онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Карпаты". Начало в 19.15.
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