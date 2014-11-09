УПЛ, 12-й тур, "Шахтер" - "Днепр" - 0:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит центральный матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" сыграет с днепропетровским "Днепром".

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

В нынешнем сезоне "Шахтер" утратил статус безоговорочного лидера украинского футбола. Ряд неудач в национальном чемпионате привели к тому, что команда находится лишь на 3-м месте в таблице. Это тем более удивительно, потому что в Лиге чемпионов команда соревнуется не столько за путевку в плей-офф, а конкретно за 1-е место в группе, чтобы уже при жеребьевке 1/8 финала получить удобного соперника. В 10 предыдущих матчах "Шахтер" 7 раз выиграл и 3 - проиграл - 21 очко.

В свою очередь, днепропетровский "Днепр" долгое время в нынешнем сезоне возглавлял турнирную таблицу УПЛ и лишь в прошлом туре, проиграв киевскому "Динамо", занял 2-е место. На данный момент у команды 8 побед, 1 ничья и 1 поражение - 25 очков.

Таким образом, даже в случае победы в сегодняшнем матче "Шахтер" не сможет выйти хотя бы на 2-е место в таблице, не говоря уже о лидерстве. "Днепр" же идет вплотную к киевскому "Динамо" в борьбе за 1-е место.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры является "Шахтер". Ставки на победу номинальных хозяев поля 1,64 к 1, на ничью - 3,61 к 1,, а на победу "Днепра" - 4,91 к 1.

Стартовые составы команд:

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 27. Чигринский, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 12. Бруно Гама, 18. Зозуля, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 2. Влад, 21. Бартулович, 28. Шахов, 89. Политыло, 4. Кравченко С., 11. Селезнев.

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Безусловно, главный вопрос дня, сумеет ли "Днепр" оправдаться перед своими болельщиками за 0:3 от "Динамо". Частично команда это сделала уже в Баку, обыграв в Лиге Европы "Карабах". Но, сегодняшний матч - совсем другое дело. Борьба за лидерство в Премьер-лиге в самом разгаре. "Шахтер" также несколько раз в нынешнем сезоне неприятно удивил своих поклонников. Особенно, в матчах с донецким "Металлургом" и киевским "Динамо".

В общем, каждой из команд есть кому и что доказать на поле "Львов-Арены".

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Днепра" сразу же идут вперед, но заброс мяча в штрафную легко нейтрализует Пятов.

2. Ответ "Шахтера". Бруно Гама пресекает атаку соперника в самом зародыше. Еще в центре поля выбивает мяч за боковую.

3. Не менее 20 тысяч болельщиков пришли на этот матч во Львове.

4. Первый опасный момент - у Коноплянки удар не получился, мяч срезался с ноги.

5. Еще одна атака "Днепра" - Калинич не смог обыграть двух защитников "Шахтера".

6. Срна грубо нарушил правила на Коноплянке в центре поля. Арбитр Абдула пока ограничивается устным предупреждением.

7. А вот и опасный штрафной для горняков. Тейшейру сбили прямо возле линии штрафной.

8. Срна попал в "стенку". Вторая волна атаки завершилась неточным ударом Ракицкого с очень острого угла. Удар от ворот.

9. Мазх получил травму. В меньшинстве временно остались днепропетровцы.

10. Шевчук простреливал и заработал первый угловой в матче.

11. Степаненко после розыгрыша углового пробил гораздо выше ворот.

12. Степаненко нарушил правила на Зозуле. И вновь - без предупреждения.

13. А теперь опасный штрафной у "Днепра". Ордец сбил Бруно Гаму.

14. После розыгрыша штрафного удар Бруно Гамы - гораздо выше ворот.

15. Мяч случайно попал в руку игроку "Шахтера" Фернандо. На ровном месте очень опасный штрафной для "Днепра".

16. Коноплянка дважды пробил - первый раз попал в "стенку", второй раз мяч пролетел рядом со штангой.

18. Тайсон опасно играл высокого ногой в борьбе с Федецким. Сорвал атаку собственной команды.

19. Болельщики затянули свою любимую песню - про президента соседнего государства.

20. Пока что игра достаточно медленная и осторожная - с обеих сторон.

22. Вновь грубое нарушение правил - Зозуля сбил Тайсона. Судья хранит молчание.

23. Дуглас обыграл Стринича. но ни обостряющий пас, ни удар по воротам у него не получились.

24. Борьба происходит в центре поля. С переменным успехом...

25. Федецкий едва не обыграл Срну и не вышел один на один с вратарем.

26. А теперь Федецкий нарушил правила возле своей штрафной. Опасный момент для горняков.

27 Ракицкий пробил со штрафного в голову Федецкому - угловой.

28. Неудачно разыграли угловой горняки.

29. Ответ "Днепра" - Коноплянка подавал штрафной, но Калинич оказался вне игры.

30. Канкава нарушил правила на Степаненко. Сегодня в игре много мелких фолов в центре поля.

32. Стадион, между тем, почти заполнился - около 30 тысяч болельщиков поют гимн Украины.

33. Бруно Гама пытался обострить ситуацию на фланге атаки, но Фернандо выбил мяч у игрока "Днепра".

34. Ответ "Шахтера" - Ракицкий упускает мяч за лицевую линию.

35. СУПЕРМОМЕНТ у Артема Федецкого. Пас от Коноплянки он не смог завершить точным ударом головой. Удар парировал Пятов.

36. И вновь "Шахтер" теряет мяч у лицевой линии. Луческу крепко задумался.

37. Еще один момент у "Днепра". В борьбе Калинича и Пятова вратарь оказался на высоте.

39. Тайсон отобрал мяч у Чеберяко и пробил по воротам - попал в Силву.

40. И еще один момент от Луиса Адриано - мяч идет мимо ворот.

41. ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ордец сфолил на Бруно Гаме.

42. Коноплянка подафал штрафной - горняки отбились.

43. Опаснейший ответ горняков, но заключительный удар Фернандо проходит мимо ворот.

44. Разбил бровь Степаненко в столкновении с Калиничем. Пауза в игре.

45. Предупреждение получает Зозуля. Завелись игроки двух команд после столкновения Калинича и Степаненко. Игрок "Шахтера" получил серьезную трамву после удара локтем Калинича.

45+1. Замена в "Шахтере" - Фред вышел вместо Степаненко. Травма оказалась крайне серьезной.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

В дастаточно спокойной игре, где ничто не предвещало "взрыв эмоций" концовка получилась крайне некрасивой. Конфликт спровоцировала грубая игра Калинича в столкновении со Степаненко. Видимо, второй тайм будет очень жарким. Ведь и до этого команды по очереди провоцировали друг друга...

Что касается чисто игрового аспекта, то пока на поле идет осторожное и равное противостояние. Обе команды гораздо больше боятся пропустить, чем пытаются забить. Есть надежда, что во втором тайме горняки, которые существенно отстают от дуэта лидеров в таблице, "вскроют игру" и пойдут вперед большими силами. Команде необходимо атаковать и забивать голы...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. "Шахтер" сразу пытатется провести в атакц, но Луис Адриано оказался в явном оффсайде и пропустил мяч вратарю "Днепра".

47. Еще одна атака "Шахтера", и еще один оффсайд - сейчас у Ракицкого.

48. Ответ "Днепра" - опасная подача со штрафного и удар Федецкого выше ворот.

49. "Шахтер" атакует и Тейшейра наносит опасный удар из-за штрафной - Бойко отбивает мяч на угловой.

50. Подача углового и удар Срны - вновь Бойко отбивает мяч.

51. Второй угловой "Шахтера" подряд - выполняет Срна. После розыгрыша стандарта Ракицкий пробил прямо в защитника.

52. Предупреждение Коноплянке - за споры с боковым арбитром.

53. Коста подал штрафной - Федецкий выбивает мяч на еще один угловой, третий подряд.

54. Предупреждение Мазух получает за грубую игру.

55. Разыграли угловой горняки, но довести до опасного удара не сумели - Бойко забрал мяч. У Стринича повреждение после этого эпизода.

57. Замена в "Днепре" - Шахов вместо Бруно Гама.

58. Ответ "Днепра". Калинич пытался обострить ситуацию, но перестарался и сфолил в атаке.

59. Днепр" подавал штрафной с угла поля - защитники горняков легко выносят мяч из штрафной.

61. Последние минуты идет позиционная игра в центре поля.

63. Фред отдавал опасный пас Тейшейре на выход один на один с вратарем, но передача оказалась несколько неточной.

65. Тайсон угробил очередной момент своей команды, потеряв мяч в штафной соперника.

66. Коноплянку сбили прямо перед линией штрафной. Очень опасный штрафной для "Днепра".

67. Предупреждение получает Фред.

68. КОНОПЛЯНКА!!!!! Ударом со штрафного попадает в перекладину...

69. Замена в "Шахтере" - Марлос заменил Косту.

70. Адриано зарабатывает фол в нападении - на Мазухе

72. Травму получил Срна в борьбе у кромки поля.

73. Тейшейра бил по воротам с опасной дистанции. Но, в борьбе с защитником удар точным и целенаправленным не получился.

74. Травма у Шевчука - пауза в игре.

75. Опаснейший момент организовал Коноплянка, отдавший острый пас на Шахова. Тот попал в защитника - угловой.

76. Не смогли создать ничего опасного при розыгырше углового днепропетровцы.

77. Ответ "Шахтера". На ровном месте возник момент - Фред не попал в пустые ворота. Бойко уже не мог отбить мяч.

78. Замена в "Днепре" - Бартулович вместо Зозули.

80. Мяч контролирует "Шахтер". Последние минуты - без моментов.

82. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Тайсона.

83. Марлос резко обострил ситуацию и выходил один на один с вратарем, но оказался вне игры.

84. И еще один момент горняков - удар Фреда заблокировал Дуглас, угловой.

85. Розыгырш углового не удался горнякам.

86. Удаление Бартуловича - прямое попадание в ногу Бернарду. Провел на поле лишь минут 10. "Днепр" оказался в меньшинстве.

87. Не смог "Шахтер" реализовать достаточно опасный штрафной.

88. Тейшейра нарушил правила в атаке, в борьбе с Дугласом.

89. "Днепр" перехватил мяч и уже Фред фолит в центре поля.

90. ТЕЙШЕЙРА! Получил супермомент, но ударил мимо ворот с 11 метров...

90+1. Замена в "Днепре" - Кравченко вместо Калинича.

90+2. Судья добавил 5 минут в осноному времени игры.

90+3. Марлос в очередной раз попытался обострить - вышедший только что на замену Кравченко надежен в обороне.

90+4. Что же, получается "Динамо" явный лидер не только в общей турнирной таблице УПЛ, но и в междусобойчике - "турнире трех". У киевлян 6 очков, у "Шахтера" и "Днепра" - по 1.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание.

Далее на УНИАН видео онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Карпаты". Начало в 19.15.

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