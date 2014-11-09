УПЛ, 12-й тур, "Волынь" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" на своем поле принимает "Олимпик" из Донецка.

В этой игре сошлись команды, которые занимают 10-е и 5-е места в турнирной таблице, соответственно.

"Волынь" начала нынешний сезон не очень удачно и сейчас располагается в нижней части турнирной таблицы. В 10 матчах команда одержала 3 победы при 2 ничьих и 5 поражениях - 11 очков. Кроме того, "Волынь" уже выбыла из розыгрыша Кубка Украины и Премьер-лига остается единственным шансом команды на успешное выступление в нынешнем сезоне.

Что касается "Олимпика", то дебютант элитного дивизиона украинского футбола уже в первом сезоне показывает высокие результаты и борется за место в еврокубках на следующий сезон. На данный момент в 10 матчах у дончан 4 победы при 3 ничьих и 3 поражениях - 15 очков.

В очном матче фаворитом на котировках букмекерских контор являются хозяева поля. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,25 к 1, в то время как на победу "Олимпика" - 2,97 к 1, а на ничью - 3,23 к 1.

Стартовые составы команд:

"Волынь": 42. Недилько, 3. Симинин, 15. Жунич, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 9. Мемешев, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 19. Кобахидзе, 23. Немчанинов, 93. Матей.

Запасные: 74. Кичак, 16. Шиш Г., 20. Задерецкий, 30. Гуменюк О., 39. Сваток, 17. Мариотто Д., 19. Алессандро Селин.

"Олимпик": 1. Махарадзе, 3. Иванов, 4. Гришко, 22. Мищенко А., 23. Шериф, 5. Дорошенко К., 7. Драченко, 11. Моха, 13. Огиря, 19. Тищенко И., 77. Кадимян.

Запасные: 72. Литовка, 34. Дитятьев, 2. Олейник Я., 9. Сытник Ал., 10. Гельзин, 18. Семенина, 21. Лысенко.