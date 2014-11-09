Кличко может пожалеть Пулева, как Поветкина, а если захочет нокаутирует - тренер сборной Украины

Сосновский считает, что украинского чемпиона ждет относительно легкий бой, сообщает "Газета по-украински".

"Я хорошо знаю Пулева, секундировал его, - отмечает Сосновский. - В том числе и против наших боксеров, когда он был любителем. Пулев - крепкий боксер, имеет плюсы. Но в поединке с Кличко я не жду от него каких-то сюрпризов. Это боксеры разного класса. Кличко побеждал и более сильных соперников, чем Пулев. Выиграть у Владимира ему будет очень сложно".

Комментируя слова бывшего тренера Пулева Тодора Занданова о секретных ударах, разработанных для Кубрата, которые помогут победить Кличко (вариации правого удара через руку, который наносят по другой траектории) Сосновский заметил: "Сомневаюсь. Такое впечатление, что только Пулев будет бить. А Владимир для чего идет в ринг? Самое главное - у Кличко что левый боковой, что правый прямой - практически нокаутирующие удары. В работе джебами Владимир также сильнее. Поэтому о каких-то ударах под разной траекторией смешно говорить".

Давая свой проноз на бой тренер сборной Украины отметил: "Прогнозирую, что Владимир в течение трех-пяти раундов «накормит» соперника джебом. Затем пару раз хорошо попадет справа. Если Кличко пожалеет Пулева, как Поветкина, то бой может длиться все 12 раундов. Захочет нокаутировать - нокаутирует".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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