Украинские каратисты впервые завоевали медали чемпионата мира

На чемпионате мира по карате, который проходит в Бремене (Германия), украинские спортсмены впервые в истории завоевали медали.

Обладателями бронзовых наград стали львовянин Станислав Горуна (до 75 кг) и одесситка Ирина Зарецкая (до 68 кг). В решающих схватках за третье место они победили бойцов из Египта: Горуна - Омара Абдель Рахмана (9:5), а Зарецкая - Фатьму Махмуд (4:0) , сообщает пресс-служба УФК.

Этот исторический успех явлетс вполне логичным, так как Горуна, лучший каратист страны, в этом году стал в Тампере (Финляндия) вице-чемпионом Европы, а Зарецкая, которой совсем недавно исполнилось 18 лет, в прошлом году в Гвадалахаре (Испания) победила на молодежном чемпионате мира.

Радость победы с нашими бойцами по праву разделяют их тренеры - Антон Никулин (главный тренер национальной сборной и персональный тренер Горуны) и Денис Морозов (тренер Зарецкой), а также руководство Украинской федерации карате (президент - Сергей Левчук).

Стоит отметить, что еще двое наших спортсменов едва не зацепились за бронзовые медали: киевляне Виталий Семенцов и Жанна Кузьменко также дошли до "малого финала", но в равной борьбе уступили своим соперникам - из Ирана и Германии соответственно.

Кроме того, украинка Ульяна Смирнова, выступая в соревнованиях инвалидов-колясочников (в Бремене такой турнир прошел впервые в истории), заняла 1-е место.

Таким образом, украинцы везут из Бремена три награды чемпионата мира.

22-й чемпионат мира в Бремене проходит по версии WKF (Всемирной федерации карате), которая признана Международным олимпийским комитетом и борется за включение в программу Олимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся один раз в два года - с 1970 года.