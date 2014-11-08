Бременский "Вердер" выиграл третий матч подряд под руководством Скрипника

В Бремене завершился матч 11-го тура чемпионата немецкой футбольной Бундеслиги, в котором "Вердер" принимал "Штуттгарт" и выиграл со счетом 2:0.

Это третья победа подряд команды, после назначения главным тренером украинского специалиста Виктора Скрипника.

Игра со "Штуттгартом" была крайне принципиальной для хозяев поля, так как соперник также находится внизу турнирной таблицы, в зоне вылета. Матч за 6 очков, как принято говорить в таких случаях, проходил с заметным преимуществом хозяев поля.

В первый раз "Вердеру" удалось реализовать свое преимущество в гол на 30-й минуте, когда Себастиан Прёдль открыл счет. А уже в начале второго тайма, на 57-й минуте, Фин Бартельс удвоил преимущество команды, которая спокойно довела игру до победы.

Таким образом, "Вердер" набрал уже 10 очков в 11 матчах и переместился на 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, оторвавшись от "Боруссии" из Дортмунда, с которой ранее делил последние 17-18 места, и обойдя "Штуттгарт" и "Гамбург".

Как сообщал УНИАН, это уже третья победа команды в трех матчах под руководством нового главного тренера украинского специалиста Виктора Скрипника. Ранее он выиграл игру в Бундеслиге и матч Кубка страны.

Скрипник пришел в команду в критический момент, когда она находилась в самом низу турнирной таблицы, набрав в первых 9 матчах чемпионата лишь 4 балла.