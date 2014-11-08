"Черноморец" обыграл "Ворсклу" в матче УПЛ

В Одессе заершился матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал полтавскую "Ворсклу" и выиграл со счетом 1:0.

Судьба матча была решена уже в самом начале.

Одесситы гораздо уверенне начали игру и стартовый штурм команды увенчался успехом на 15-й минуте. Руслан Фомин приняв передачу Сергея Назаренко вышел в штрафной один на один со Станиславом Богушем, и, не сближаясь с вратарем, пробил точно в дальний угол - 1:0.

В дальнейшем одесситы сосредоточились на обороне своих ворот и больше старались удержать преимущество, нежели удвоить его. С большим трудом команде Романа Григорчука удалось удержать перевес, добыть 3 очка и сравняться с полтавчанами по количеству набранный баллов в таблице - по 14.

Ранее, сегодня ужгородская "Говерла" на своем поле обыграла с минимальным счетом донецкий "Металлург" - 1:0, а луганская "Заря", которая была номинальным хозяином поля в матче с запорожским "Металлургом" в Запорожье, разгромила местную команду со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, тур продлится до воскресенья, 9 ноября. В этот день состоится центральный матч, в котором сойдутся донецкий "Шахтер" и львовские "Карпаты".