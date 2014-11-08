УПЛ, 12-й тур, "Черноморец" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит игра 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, занимающие 9-е и 6-е места в турнирной таблице, соответственно.

Одесский "Черноморец", еще в прошлом сезоне входивший в пятерку сильнейших команд страны, сегодня в силу ряда проблем с составом находится в нижней части турнирной таблицы. Кроме того, выступавший в еврокубках коллектив выбыл из борьбы еще летом, на квалификационном этапе соревнований. В 10 матчах Премьер-лиги команда выиграла лишь 2 матча, 5 игр сведя вничью и 3 раза проиграв - 11 очков, 9-е место в таблице.

В свою очередь, крепкий середняк украинского футбола последних лет "Ворскла" сейчас идет на 6-м месте в таблице. Команда одержала 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях - 14 очков. И в Одессе полтавчане впервые за многие годы приезжают в статусе команды, находящейся выше в таблице.

Тем не менее, на котировках букмекерских контор фаворитом игры является "Черноморец". На победу одесситов ставки принимаются из рассчета 2,18 к 1, на победу полтавчан - 2,98 к 1, а на ничью - 3,15 к 1.

Стартовые составы команд:

"Черноморец": 44. Паст, 11. Бобко, 52. Тейку, 77. Кутас, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 39. Опанасенко, 42. Зубейко, 28. Назаренко, 19. Фомин.

Запасные: 13. Мартыщук, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 24. Гречишкин, 94. Данченко О., 27. Балашов, 90. Диденко.

"Ворскла": 31. Богуш, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 6. Скляр, 7. Громов, 8. Ткачук А., 15. Дедечко, 77. Турсунов, 11. Кривошеенко, 24. Баранник, 39. Ковпак.

Запасные: 12. Непогодов, 2. Логинов, 84. Романчук, 10. Маркоски, 14. Кизилатеш, 99. Мищенко О., 9. Янузи.