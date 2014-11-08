Лидер мирового бадминтона отстранен от соревнований из-за допинга

Игрок временно отстранен от всех проводящихся под эгидой организации соревнований, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Официально имя попавшегося на допинге бадминтониста не называется. Однако чиновник BWF на условиях анонимности подтвердил, что провалившим допинг-тест является 32-летний Ли Чон Вей.

В ближайшее время пройдут слушания по данному делу. В случае подтверждения вины, спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

Дексаметазон — препарат, активизирующий процесс синтеза белка в мышечной ткани и таким образом повышающий выносливость организма.

Ли Чон Вей является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.