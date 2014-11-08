Экс-чемпион мира Крис Берд считает, что Кличко старше и умнее Пулева

Берд считает: «Владимир Кличко победит. Он побил меня в 2006 году и забрал мой титул. Он перестроил свою игру. Он умен в бою и использует свои преимущества: рост, силу и размах рук. Люди говорят, что он скучный, но ведь он просто ведет бой так, чтобы уйти из спорта невредимым. Прежде, чем мы встретились в реванше, он был нокаутирован трижды, а в бою с Сэмом Питером он три раза был в нокдауне. Но он не был поражен этим, так как является умным бойцом».

Кроме того, Берд отмечает: «Владимир старше и умнее Пулева. Будет жесткий и нелегкий бой, думаю, что Кличко будет активно использовать джеб, чтобы создать момент для удара с правой руки. Пулев тоже хороший боец, мне он нравится. У него не самый сильный удар, но он может хорошо боксировать и двигаться на ногах, однако, сейчас ему предстоит невероятный поединок», — заявил Берд.

Напомним, что Крис Берд дважды встречался с Владимиром Кличко, но оба раза потерпел разгромные поражения и уступил Владимиру свои чемпионские титулы — в 2000-м WBO, а в 2006-м IBF. Сейчас Крис Берд является тренером скандального Шеннона Бриггса.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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