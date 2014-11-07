Александр Томах стал и.о. главного тренера запорожского "Металлурга"

В запорожском «Металлурге» произошли кадровые изменения

Руководить действиями запорожского «Металлурга» в поединке против луганской «Зари» будет Александр Томах, сообщает пресс-служба ФК "Металлург".

Сегодня, 7 ноября, Олег Таран сложил с себя функции главного тренера запорожского «Металлурга». Исполнение обязанностей наставника первой команды клуба возложено на спортивного директора ФК «Металлург» Александра Томаха.

Таким образом, у руля запорожской команды во время матча «Заря» - «Металлург» встанет Александр Александрович Томах. Напомним, что на сегодняшний день спортивный директор «Металлурга» является рекордсменом по количеству матчей во главе запорожской команды. В активе главного тренера Томаха – 415 матчей у руля «Металлурга».