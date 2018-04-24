Украина в еврокубках: три победы и шансы на плей-офф

Украинские клубы-лидеры, испытывающие в последнее время явный кризис на фоне событий, происходящих в стране – как игровой, так и по качеству состава – неожиданно воспрянули в середине турнирного пути. «Динамо» и «Днепр» попали в кризисную ситуацию в плане турнирных перспектив, а «Шахтер» во второй раз подряд разгромил, казалось бы, крепкого середняка европейского футбола - чемпиона Беларуси БАТЭ, еще недавно обыгрывавшего немецкую «Баварию», а в этом сезоне одолевшего на своем поле испанский «Атлетик».

В итоге, и «Шахтер», и «Днепр», и «Динамо» существенно поправили свое положение в турнирной таблице. А болельщик теперь может рассчитывать на присутствие украинских клубов не только во второстепенной Лиге Европы, но и в главном турнире – Лиге чемпионов.

Наконец, успехи наших клубов привели к укреплению позиций в рейтинге УЕФА. Украина преодолела отметку в 4 балла, и на сегодня имеет в своем активе 4,5 балла, прочно занимая 8-е место в таблице коэффициентов. У Голландии, занимающей 9-е место, этот показатель составляет 3,750. Да, этот показатель пока что худший для украинских клубов за последние 5 сезонов. Но у них остается минимум 10 матчей, чтобы его улучшить, ведь «Шахтер» гарантировал себе участие весной, как минимум, в плей-офф Лиги Европы. А любители футбола, в свою очередь, надеются на гораздо большее количество матчей с участием украинских команд в нынешнем сезоне.

Шахтер вновь громит БАТЭ

Все опасения относительно плохого настроя игроков «Шахтера» на этот матч, после гостевых 7:0, оказались напрасными. Горняки вполне серьезно отнеслись к сопернику и, на сей раз, разве что транжирили моменты в первом тайме. Но после перерыва все встало на свои места – 5:0.

Либо это Мирча Луческу так здорово «обработал» своих подопечных, что они забыли о результате в Борисове, либо на матчи ЛЧ футболистов «Шахтера» вообще настраивать не нужно, кто бы ни был их соперником. Скорее всего, ближе к правде второй вариант ответа. Подопечные Луческу прекрасно понимают, что Лига чемпионов – великолепная витрина. Благодаря ей можно даже пробиться в сборную Бразилии и выступить на ЧМ. Да и пример Виллиана, Фернандиньо и Мхитаряна, ныне играющих в основных составах европейских Топ-клубов, у всех перед глазами.

Что касается первого варианта ответа, то что мешает Луческу так же здорово настраивать свою команду на матчи внутреннего чемпионата? Почему разница в мотивации игроков столь разительна? Видимо, не получается достучаться до игроков и убедить их, что чемпионат Украины не менее важен, чем еврокубки. Хотя бы с той точки зрения, что итоговое 3-е место в турнирной таблице элементарно не позволит команде в следующем сезоне сыграть в ЛЧ. А сейчас «Шахтер» занимает в таблице украинской Премьер-лиги как раз 3-е место.

В любом случае, как и за первую, за ответную игру против БАТЭ, донецкий клуб заслужил самых лестных отзывов. Хотя переоценивать значение этих 5:0 не стоит хотя бы потому, что весь второй тайм белорусский чемпион провел в меньшинстве после совершенно глупого удаления одного из своих игроков в перерыве – за пререкания с судьей. Да и тот факт, что в четырех турах БАТЭ пропустил аж 19 голов, и имеет все шансы побить антирекорд Лиги чемпионов по этому показателю, красноречиво свидетельствует об уровне соперника «Шахтера».

Особо стоит отметить дебют в Лиге чемпионов центрального защитника Ивана Ордеца. Он заменил в основе Александра Кучера и уже в самом начале игры дважды уверенно пресекал попытки соперника обострить игру в собственной штрафной. В дальнейшем, в тех редких моментах, когда Ордецу приходилось вступать в игру, никаких сложных задач белорусы ему не поставили, и молодой защитник «Шахтера» и сборной Украины с ними справился.

Луческу был абсолютно спокоен, и уже во втором тайме, судя по всему, думал о предстоящей игре с «Днепром». В частности, задолго до финального свистка, был заменен Вячеслав Шевчук – самый возрастной футболист в составе «Шахтера». Любопытно, что место на левом фланге обороны после ухода Шевчука занял… Дуглас Коста, что тоже говорит об абсолютной уверенности Луческу в победе своей команды.

Стоит отдать должное и львовским болельщикам. Были определенные сомнения, что трибуны Львов-Арены будут снова заполнены до отказа. Но «Шахтер» играл при аншлаге, причем поддержка у донецкой команды была такой, словно против БАТЭ играли не горняки, а львовские «Карпаты».

Говоря о дальнейших перспективах команды, стоит отметить, что если португальский «Порту» уже в 1/8 финала, де-юре, то «Шахтер» завоевал путевку, де-факто. Нет никаких сомнений, что ниже второго места в своей группе команда не опустится. Впрочем, вряд ли это самое 2-е место устроит Луческу. Оно практически гарантирует гранд-соперника на стадии 1/8 финала ЛЧ, тогда как победители групп имеют хорошие шансы получить весьма «удобоваримый» жребий. Неслучайно Луческу говорит о необходимости бороться за победу в группе и, тем самым, не дает расслабиться своим подопечным.

«Днепр» реваншируется в Баку

Не слишком убедительная, с точки зрения качества игры, зато невероятно важная победа «Днепра» состоялась в ответном матче с азербайджанским «Карабахом» - 2:1. Команда Маркевича снова вернула интригу, а ее шансы на выход в 1/16 финала ничуть не меньше, чем у прямых конкурентов по группе.

Ключевым в этом поединке стал более высокий уровень исполнительского мастерства футболистов «Днепра». Целых три матча атака днепропетровцев хранила молчание, однако в Баку, усилиями Николы Калинича, наконец-то разразилась забитыми мячами.

Не менее важную роль сыграл огромный еврокубковый опыт украинской команды. После победы в Киеве футболисты «Карабаха» взлетели на невиданную доселе для себя высоту – второе место в группе и перспективы попадания в плей-офф турнира. Именно в такой атмосфере проходила подготовка к ответному матчу, поэтому игроки «Карабаха» элементарно не совладали со своими эмоциями. Хладнокровия азербайджанской команде явно не хватало, в то время как «Днепр» был гораздо более спокоен и сосредоточен. Вероятно, поток критики, обрушившийся в последнее время в адрес подопечных Маркевича, не прошел даром, хотя ключевым в этом отношении будет матч против «Шахтера» в ближайшее воскресенье.

Согласно текущей турнирной таблице, итальянский «Интер» практически гарантировал себе выход из группы, а вот на 2-е место, в равной степени, претендуют «Днепр», «Сент-Этьен» и «Карабах» - по 4 очка. Кто из этой троицы находится в более выгодном положении, говорить довольно сложно. С одной стороны, «Сент-Этьену» больше не придется встречаться с главным фаворитом квартета. С другой, ключевой поединок против «Днепра» французы проведут на выезде. «Карабах» же поражение в Баку от «Днепра» может надломить психологически.

Что касается днепропетровцев, то команда Маркевича уже обеспечила себе преимущество над «Карабахом» за счет личных встреч (украинские игроки забили на 1 гол больше на поле соперника). Это пригодится в том случае, если эти команды наберут равное количество очков. Однако не исключен вариант, при котором сразу три команды финишируют с одинаковыми баллами, и тогда подсчет дополнительных показателей будет очень сложным и непредсказуемым.

К слову, о предстоящем матче против «Сент-Этьена». По словам Маркевича, эту игру он хочет провести во Львове и будет просить об этом руководство клуба. Матч состоится в декабре в рамках заключительного тура группового турнира, а до того будет тяжелый выезд в гости к «Интеру». И как бы он не сложился для команды Маркевича, «Днепр», в любом случае, сохранит реальные шансы на выход из группы.

«Динамо» дожимает «Ольборг»

Болельщики киевского «Динамо» ожидали игры 4-го тура с особым нетерпением. Ведь двумя неделями ранее их команду просто унизили в Ольборге. Иначе чем унижением 0:3 от датского клуба не назовешь. И «Динамо» заработало невероятно тяжелые три очка – 2:0. Хоть, изначально, столь серьезного сопротивления киевлянам никто не предполагал.

Хозяева, отчасти, сами виноваты в своих проблемах. Первый тайм динамовцам, как и предыдущая игра в Дании, явно не удался. Во втором «бело-голубые» явно прибавили, но долгое время выгоды из своего преимущества извлечь не могли. Ключевой момент произошел на 68-й минуте, когда с поля был удален Александр Драгович. Только на сей раз удаление сыграло в пользу провинившейся стороны. Киевляне мобилизовали все оставшиеся силы, и именно после удаления забили оба мяча в ворота датчан.

Здесь нужно отметить хладнокровие молодого тренера команды Сергея Реброва. После удаления он не стал в срочном порядке выпускать на поле второго центрального защитника. Тем самым он бы дал понять своим подопечным, что нужно любой ценой сохранить ничью. Но Ребров думал о победе и решил не спешить. Тренер сполна был вознагражден за выдержку – буквально сразу после удаления, Домагой Вида забил решающий гол.

И снова динамовцам помог удачно разыгранный стандарт. С приходом Реброва, в этом компоненте «Динамо» сделало огромный шаг вперед, что является одним из ярких примеров удачной тренерской работы.

Только после гола Ребров усилил линию обороны и снова удивил своим выбором. Варианты у него были, но тренер в пару к Хачедири выпустил 19-летнего Никиту Бурду. Этот парень не впервые появляется на поле в ответственных матчах. Более того, он не всегда действует уверенно. Но Ребров продолжает ему доверять, понимая, что без доверия у молодого игрока попросту нет шансов вырасти в классного мастера.

Концовка игры получилась нервной, и киевляне вполне могли упустить победу, но этого не случилось. А уже в компенсированное время сработала еще одна замена Реброва – Олег Гусев точным ударом завершил контратаку своей команды.

Не так часто, в последние годы, динамовцы показывали свой характер. Оказывается, он у команды есть. Благодаря этой победе, «Динамо» вышло в единоличные лидеры - первое место - и теперь обязано не просто выходить из группы, но и занимать это самое первое место. Речь идет, прежде всего, о крайне низком уровне соперников, которые сейчас играют с киевлянами в одной группе. Вопрос выхода в плей-офф нужно решать уже в следующем туре – в домашней игре против португальского «Риу Аве». Если «Динамо» снова не придумает само себе проблемы, то португальцев нужно обыгрывать с закрытыми глазами. А дальше все будет зависеть от того, как в Дании сыграют «Ольборг» и «Стяуа». Не исключен вариант, при котором декабрьская поездка в Бухарест превратится для киевлян в пустую формальность.

«Металлист» - без шансов на плей-офф

Вряд ли кто ожидал, что, после трех поражений на старте турнира, харьковский «Металлист» навяжет борьбу польской «Легии» в гостевом матче. Тем не менее, уже в середине первого тайма, настоящий супер-гол удалось забить Василию Кобину. Правда, удержать преимущество, и даже ничью, харьковчане в этот раз также не смогли – 1:2.

Тренер украинской команды Игорь Рахаев в этот раз очень серьезно перетасовал состав «Металлиста». Впрочем, не помогло даже это. Более того, «Металлист» уже в третий раз, по ходу группового турнира, пропускает решающий гол в самой концовке матча.

Теперь у «Металлиста» в таблице 4 поражения кряду и нет даже теоретических шансов на выход из группы – 0 очков.

Ситуация, когда руководитель клуба Сергей Курченко крайне редко выходит на связь, а в Харькове уже более полугода не появляется вообще, не может не сказываться на клубе. А при разрухе в клубе требовать чего-то от команды не приходится, в принципе. Тем не менее, даже безотносительно к обстановке в клубе, ряд вопросов накопился и к главному тренеру. Похоже, Рахаев уже давно утратил контроль над ситуацией и потерял нити управления командой. А ведь какой бы ни была ситуация в клубе, за команду всегда отвечает тренер. Но, похоже, Игорь Владимирович не может убедить игроков в том, что они - профессионалы и играть должны, прежде всего, ради себя (собственного реноме) и своих болельщиков. В конце концов, если они профессионалы, то могут это вполне доказать результатом в матчах Лиги Европы, и открыть себе путь в другие более стабильные европейские клубы. Ситуация же настолько патовая, что, похоже, стимулов у футболистов харьковского клуба не осталось вообще. Что и показывают результаты команды как во внутреннем первенстве Премьер-лиги, так и на международной арене.

Что же касается Рахаева, то поддержки со стороны клуба у него нет, и в ближайшее время не предвидится. А будущее «Металлиста», по-прежнему, находится в глубоком тумане…

Кирилл Стадниченко