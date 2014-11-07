На чемпионате мира по прыжкам на батуте выступят 7 украинских спортсменов

Они выступят в прыжках на батуте и акробатической дорожке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом: батут, женщины - Марина Кийко, Наталья Москвина, Анна Тарновская-Бакуновицкая, мужчины - Дмитрий Бедевкин, Максим Волянский; акробатическая дорожка, женщины - Екатерина Баева, мужчины - Виктор Кифоренко.

Ранее, на чемпионатах мира украинские батутисты завоевали 30 наград, 7 из которых - высшей пробы. Последний раз на пьедестал почета соревнований такого уровня поднимались Диана Ключник и Наталья Москвина в прошлом году в Софии, где наши девушки завоевали «бронзу» в синхронных прыжках.

Юбилейный, 30-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке пройдет в Дейтон-Бич с 7 по 9 ноября.