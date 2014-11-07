Украина увеличила отрыв от Голландии в рейтинге УЕФА

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы одержали донецкий "Шахтер", днепропетровский "Днепр" и киевское "Динамо". Таким образом, преодолена отметка в 4 балла, и на сегодня Украина имеет в своем активе 4.5 балла. У Голландии этот показатель составляет 3,750.

Этот показатель - пока что худший для украинских клубов за последние 5 сезонов, но у них остается минимум 10 матчей, чтобы его улучшить («Шахтер» гарантировал себе участие весной как минимум в плей-офф Лиги Европы).

На данный момент явным лидером таблицы является Испания, общий рейтинг которой составляет 87,570 балла. За второе место борьбу ведут Англия (73,820) и Германия (71, 843). Далее идут Италия, Португалия, Франция, Россия, Украина, Голландия и Бельгия.