Украинский боксер Шелестюк предрек Кличко победу над Пулевым без всяких сложностей

Об этом сообщет Xsport.ua

«Откровенно говоря, я не видел ни одного боя Пулева... Предполагаю, что Владимир выиграет этот поединок без всяких сложностей. Но нужно помнить, что это супертяжелый вес и каждый удар может привести к нокауту – совсем уж скидывать со счетов Пулева я бы не стал», - отметил Шелестюк.

Что касается самого Тараса, то уже в следующем году он рассчитывает побороться за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко -Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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