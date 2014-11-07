Лига Европы: "Динамо" выиграло, "Металлист" проиграл

Киевское "Динамо" выиграло матч Лиги Европы УЕФА на своем поле у датского "Ольборга" - 2:0, а харьковский "Металлист" проиграл в Варшаве местной "Легии" - 1:2.

Это были матчи 4-го тура группового этапа соревнований.

В матче в Киеве "Динамо" сумело взять реванш у соперника за поражение двухнедельной давности в Ольборге. Правда, в домашней игре "Ольборг" разгромил украинского оппонента со счетом 3:0.

В ответной игре решающий эпизод случился на 70-й минуте. После навеса с углового с правого фланга Домагой Вида пробил в ближний угол - мяч попал в штангу, отскочил в упавшего вратаря Ларсена и залетел в сетку. А уже в добавленное арбитром время Олег Гусев забил второй гол. "Динамо" имело заметное преимущество в игре и целиком заслужило эту победу.

В свою очередь, в параллельном матче группы португальский "Риу Аве" сыграл вничью на своем поле с румынским "Стяуа" - 2:2. Таким образом, "Динамо" стало единоличным лидером группы - 9 очков. У "Стяуа" - 7 баллов, "Ольборга" - 6, "Риу-Аве" - 1.

В Варшаве "Металлист" хорошо проявил себя в дебюте игры, когда Василий Кобин на 22-й минуте открыл счет. Но, уже спустя 7 минут Марек Сагановски сравнял результат, а победу "Легии" в самой концовке матча, на 84-й минуте принес точный удар Ондржея Дуды - 2:1.

В параллельном матче группы бельгийский "Локерен" и турецкий "Трабзонспор" сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, у "Легии" теперь в таблице 12 очков, "Трабзонспора" - 7, "Локерена" - 4, "Металлиста" - 0. Харьковский клуб досрочно, за два тура до конца соревнований, потерял все шансы на продолжение борьбы за 1-2 места и выход в плей-офф турнира.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня днепропетровский "Днепр" в Баку обыграл азербайджанский "Карабах" - 2:1. В другом матче этой группы французский "Сент-Этьен" сыграл вничью с итальянским "Интером" (Милан) - 1:1. Таким образом, у "Интера" 8 очков, "Днепра", "Карабаха" и "Сент-Этьена" - по 4.