"Днепр" выиграл у "Карабаха" в матче Лиги Европы

В Баку завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу, в котором "Карабах" принимал днепропетровский "Днепр" и проиграл со счетом 1:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Днепропетровцы активно начали матчи и уже на 14-й минуте открыли счет. Гол забил Никола Калинич. Руслан Ротань на фланге отдал передачу пяткой на ход Артему Федецкому, тот также пяткой оставил его Роману Зозуле, после навеса которого Никола Калинич из центра штрафной головой пробил точно под штангу.

Правда, в дальнейшем гости немного успокоились и в конце первого тайма пропустили гол. На 37-й минуте гол забил красивым ударом со штрафного Лерой Джордж. Мяч пролетел между Коноплянкой и Калиничем и влетел в угол ворот.

Тем не менее, во втором тайме "Днепр" сумел воплотить свое заметное игровое и территориальное преимущество во второй гол, который оказался победным. Отличился Никола Калинич.После навеса Артема Федецкого с фланга Калинич просто продавил защитника гостей и развернувшись с линии вратарской протолкнул мяч в ворота.

Таким образом, "Днепр" набрал 4 очка и обошел "Карабах" и французский "Сент-Этьен" в турнирной таблице, выйдя на 2-е место.

Позже в этой группе сегодня завершится матч "Сент-Этьен" - "Интер", в котором "Днепр" устроит победа гостей.