Лига Европы, 4-й тур, Сент-Этьен - Интер: видео онлайн-трансляция

Сегодня во французском Сент-Этьене проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором сошлись местный одноименный клуб и итальянский "Интернационале" (Милан).

Играют команды, занимающие 3-е и 1-е места в турнирной таблице, соответственно.

"Сент-Этьен" все 3 матча первого круга группового этапа - с "Интером", азербайджанским "Карабахом" и днепропетровским "Днепром" сыграл вничью - 3 балла. В то же время, "Интер" потерял очки только в игре с французами, обыграв и украинский, и азербайджанский клубы - 7 очков.

С точки зрения интересов "Днепра", продолжающего борьбу за 2-е место в группе и путевку в плей-офф, гораздо выгоднее была бы победа гостей. Миланский клуб днепропетрвцам догнать уже практически нереально, а вот побороться с "Сент-Этьеном" и "Карабахом" за 2-е место в итоговой турнирной таблице вполне реально.

На котировках букмекерских контор фаворитом в этом матче является "Сент-Этьен", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 2,22 к 1. В то же время, на ничью - 3,25 к 1, а на победу "Интера" - 3,8 к 1.