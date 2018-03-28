Бывший футболист МФК «Николаев» спас младенца, которого мать выбросила с моста

Нетрезвая женщина сбросила своего сына с Ингульского моста и стала кричать о своем поступке,

Бывший футболист МФК «Николаев», а ныне лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус спас 9-месячного ребенка, которого нетрезвая мать выбросила с Ингульского моста.

Вечером 26 марта женщина сбросила своего сына с Ингульского моста и стала кричать о своем поступке, сообщает Nksport.

На место происшествия прибыли патрульные, и лейтенант Белоус заметил младенца, который находился на воде возле моста. Дежурившие рядом матросы-спасатели на лодке вытащили ребенка из воды и передали полицейскому Белоусу, который бросился в реку, чтобы быстрее завернуть ребенка в свою служебную куртку. Патрульный оказал ребенку первую помощь. Младенец пережил клиническую смерть, его удалось вернуть к жизни врачам. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

По специальности Белоус – программист-системотехник, но ему не нравилась сидячая работа, и он сменил род деятельности. Патрульный является кандидатом в мастера спорта по футболу и пожарно-прикладному спорту.

- Я играл за МФК «Николаев» в первой лиге, я КМС по футболу. Именно поэтому сидячий образ жизни – это для меня сложно. Тогда выбор пал на патрульную полицию, помощь людям, я люблю свою работу, - говорит Белоус.

Белоус ранее играл также за николаевское «Торпедо» на позиции нападающего. В МФК «Николаев» он пришел в 2009 году и играл на полиции полузащитника. За «корабелов» Белоус играл до 2011 года, помог им повыситься в классе и выйти в первую лигу.