Владимир Кличко рассказал поклонникам о залоге своих успехов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко продолжает готовиться к поединку с болгарином Кубратом Пулевым и делиться с поклонниками секретом хорошей формы.

Об этом сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

В частности, в своем обращении украинский чемпион подчеркнул: «Регулярность является ключом ко всему! Каждое утро я встаю и точно знаю, чем буду заниматься в течении дня. И это очень хорошо для меня. Когда вы работаете над собой, вы ничего не должны оставлять на волю случая. Кроме тренировок с моим наставником и спаррингов, я всегда работаю над скоростью и мускулатурой. Это моя повседневная рутина, в которой вы можете следовать за мной. Постоянно работайте над своим телом и не забывайте отдыхать, когда это необходимо. Наслаждайтесь своими тренировками, как это делаю я!».

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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