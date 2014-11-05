"Шахтер" вновь разгромил БАТЭ (результаты матчей Лиги чемпионов)

Во Львове завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" разгромил борисовский БАТЭ со счетом 5:0.

Хет-трик в этом матче на счету Луиса Адриано, который уже забил 9 голов в 4 матчах ЛЧ, при чем 8 из 9 - в двух матчах с командой из Борисова.

Таким образом, по сумме двух матчей "Шахтер" обыграл чемпиона Беларуси со счетом 12:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом противостояния.

С учетом победы португальского "Порту" в гостях над испанским "Атлетик" (0:2), горняки практически гарантировали себе место в весенней части турнира - плей-офф - 1/8 финала. После 4-х туров у "Порту" - 10 очков, "Шахтера" - 8, БАТЭ - 3, "Атлетика" - 1.

Лига чемпионов. 4-й тур.

Группы Е - Н

Манчестер Сити - ЦСКА - 1:2

Бавария - Рома - 2:0

ПСЖ - АПОЭЛ - 1:0

Аякс - Барселона - 0:2

Спортинг - Шальке - 4:2

Марибор - Челси - 1:1

Шахтер - БАТЭ - 5:0

Атлетик - Порту - 0:2