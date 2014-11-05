Роналду получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов
Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Криштиану Роналду в третий раз в карьере получил награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов - "Золотую бутсу".
В сезоне 2013/14 приз поделили Роналду и нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который в прошлом сезоне выступал за английский «Ливерпуль». Оба форварда забили за сезон по 31 голу.
Суарес уже получил награду в середине октября.
Теперь награду получил Роналду. "Я хочу поблагодарить партнеров, поскольку без них не смог бы выиграть. Хочу сказать спасибо моей семье, которая всегда на моей стороне, фанатам, и клубу. Самое важное – коллективные награды, но и индивидуальные мне тоже нравятся», – цитирует Роналду sport.es.
Ранее Роналду получал «Золотую бутсу» в 2008 году в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» и в 2011-м, когда уже играл за «Реал».
«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году. С 1997 года организаторами являются объединение Европейских Спортивных Изданий (European Sports Magazines) и компания Adidas.