Роналду получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов

Об этом сообщает Reuters.

В сезоне 2013/14 приз поделили Роналду и нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который в прошлом сезоне выступал за английский «Ливерпуль». Оба форварда забили за сезон по 31 голу.

Суарес уже получил награду в середине октября.

Теперь награду получил Роналду. "Я хочу поблагодарить партнеров, поскольку без них не смог бы выиграть. Хочу сказать спасибо моей семье, которая всегда на моей стороне, фанатам, и клубу. Самое важное – коллективные награды, но и индивидуальные мне тоже нравятся», – цитирует Роналду sport.es.

Ранее Роналду получал «Золотую бутсу» в 2008 году в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» и в 2011-м, когда уже играл за «Реал».

«Золотая бутса» — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. Впервые была вручена в 1968 году. С 1997 года организаторами являются объединение Европейских Спортивных Изданий (European Sports Magazines) и компания Adidas.