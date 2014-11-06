Лига Европы, 4-й тур, "Карабах" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Баку проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором азербайджанский "Карабах" принимает днепропетровский "Днепр".

Эта игра является ключевой для вице-чемпиона Украины с точки зрения перспектив борьбы за место в плей-офф Лиги Европы.

Днепропетровский "Днепр" неудачно провел первый круг группового турнира еврокубка. Команда на своем поле проиграла на старте соревнований итальянскому "Интеру" (0:1), сыграла вничью в гостях с французским "Сент-Этьеном" (0:0), а в 3-м туре сенсационно проиграла в Киеве "Карабаху" - 0:1.

Таким образом, на данный момент у "Интера" - 7 очков, "Карабаха" - 4, "Сент-Этьена" - 3, "Днепра" - 1.

Любой результат сегодняшней игры, кроме победы, фактически лишит "Днепр" шансов в борьбе за 1-2 места в группе и выход в плей-офф соревнований.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча является украинский клуб. На победу "Днепра" ставки принимаются с коэффициентом 2,48 к 1, в то время как на ничью - 3,2 к 1, а на победу "Карабаха" - 3,3 к 1.

Стартовые составы команд:

Карабах: 13. Шехич, 5. Медведев, 14. Садыхов, 55. Гусейнов Б., 2. Гараев, 7. Юсифов, 16. Аголли, 41. Лерой, 10. Муарем, 20. Ричард Алмейда, 9. Рейналдо

Запасные: 1. Велиев, 24. Тели, 77. Тагиев, 18. Гурбанов, 17. Надиров, 6. Ахмедов, 99. Алескеров

Днепр: 71. Бойко, 3. Мазух, 14. Чеберячко, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 7. Канкава, 23. Бартулович, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 11. Селезнев.