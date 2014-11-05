Лига чемпионов, 4-й тур, "Шахтер" - БАТЭ - 5:0: онлайн-трансляцию матча

В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-е и 3-е места в группе Н.

Две недели назад, перед началом очного противостояния этих команд в Борисове, специалисты отмечали, что именно чемпионы Украины и Беларуси разыграют между собой 2-е место в группе и путевку в плей-офф соревнований - 1/8 финала. Матч обернулся разгромом команды Борисовского завода автотракторного электрооборудования со счетом 7:0. В той игре был обновлен ряд рекордов как для команд в отдельности, так и для турнира в целом.

Победа в ответном матче позволит горнякам существенно улучшить свои шансы в борьбе за 2-е место с учетом того, что еще одного конкурента - мадридский "Атлетик" - горняки будут принимать на своем поле.

В первых трех турах помимо разгрома БАТЭ горняки дважды сыграли вничью - в гостях с "Атлетик" (0:0) и во Львове с португальским "Порту" (2:2).

В свою очередь, БАТЭ также разгромно проиграл "Порту" (0:6), но сумел дома неожиданно обыграть "Атлетик" - 2:1.

Таким образом, после 3-х туров у "Порту" 7 очков, "Шахтера" - 5, БАТЭ - 3, "Атлетика" - 1.

На котировках букмекерским контор явным фаворитом матча является украинский клуб. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,26 к 1, в то время как на ничью - 6,7 к 1, а на победу борисовского клуба - 13 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 31. Исмаили, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 89. Дентиньо, 21. Гладкий.

БАТЭ: 16. Черник, 3. Гайдучик, 14. Хагуш, 22. Младенович, 33. Поляков, 5. Яблонский, 7. Карницкий, 8. Володько A., 62. Гордейчук, 77. Яковлев, 13. Сигневич.

Запасные: 34. Сороко, 25. Бага, 9. Алексиевич, 23. Олехнович, 42. Володько, 20. Родионов, 15. Климович.

Специалисты в один голос твердят, что так легко как в Борисове, сегодня у "Шахтера" не получится точно. Будет очень сложный матч с соперником, который сосредоточит все свои силы в обороне. А как иначе... Ведь по данным белорусских СМИ Александр Лукашенко при личной встрече с президентом футбольного клуба Борисовского завода автотракторного электрооборудования поставил четкую задачу: не позорить страну!

В общем, забыли про 7:0... Все начинается сначала.

Поехали!

Матч начался!

1. БАТЭ сразу же пошел в атаку. Потенциально опасный момент был, но Карницкий упустил мяч за лицевую линию.

2. Ответ "Шахтера". Соперники сбили Тейшейру. Штрафной бил Коста - Черник намертво поймал мяч.

3. На Львов-Арене у каждого болельщика в руках оранжевый "шахтеровский" влажок. Прям, как на "Донбасс-Арене"...

4. Арена, кстати, пока не заплнена до отказа. Свободных мест достаточно.

5. Еще одна атака БАТЭ. Хагуш выбрасывал мяч из-за боковой в штрафную, Ордец выбил на угловой.

6. Разыграли угловой белорусы, Сигневич пытался обострить, но вновь в защите "подчистил" Ордец. Молодчик дебютант ЛЧ!

7. Угловой подавал Дуглас Коста - защитники выбили мяч.

9. Еще один навес игроков "Шахтера" в штрафную - вратарь Черник вновь забирает мяч.

10. "Шахтер" владеет преимуществом, но пока борисовчане держатся уверенно. Даже иногда атакуют...

11. Срна пытался обострить ситуацию пасом на Тейшейру - неточно. Мяч уходит за лицевую линию.

12. Гордейчук вошел в штрафную и обострял ситуацию у ворот "Шахтера", но Ракицкий выбил мяч ближе к центру поля.

13. Ответ "Шахтера" привел к угловому, который был неудачно разыгран...

14. Возят мяч горняки на чужой половине поля. Без обострения.

15. Игроки БАТЭ отобрали мяч и попытлась провести атаку. Впрочем, Хагуш отдал неточный пас на Яковлева...

16. Ответ "Шахтера". Тайсон не смог обработать мяч как следует на линии штрафной...

17. Продолжает транжирить моменты "Шахтер" - Шевчук потерял мяч дойдя до штрафной соперника.

18. Карницкий нарушил правила в центре поля...

19. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! 1:0, ДАРИОООО СРНАААААА!!!!!!!

20. Атаку навесом с фланга начал Шевчук. После серии рикошетов Срна красивым ударом вогнал мяч в верхний угол ворот. У вратаря не было никаких шансов в этом эпизоде...

21. АДРИАНО!!!! Пожадничал, не отдал пас Тейшейре. И сам ничего не сумел создать... Было бы уже 2:0.

22. И вновь Адриано запорол момент. Обыгравшись со Срной "врезался" в защитника...

24. В параллельном матче нашей группы "Атлетик" - "Порту" - 0:0.

25. Болельщики пустили "волну" по Львов-Арене. Сегодня пока, тьфу-тьфу, обходится без происшествий.

26. АДРИАНО!!!! Третий момент! Шевчук сделал идеальную подачу с фланга, но Адриано вместо того, чтобы дотянуться головой до мяча, попытался пробить ногой...

27. И еще один момент. Тейшейра пробил рядом со штангой.

28. Хагуш грубо нарушил правила в центре поля на Тайсоне. Нервишки...

29. Степаненко упускает очередной голевой момент "Шахтера". Не смог как следует подстроиться под мяч и ударил куда-то на трибуны...

30. Ответ БАТЭ - Гордейчук пробил очень неточно, даже не в сторону ворот, а в сторону боковой линии.

32. "Шахтер" владеет преимуществом, но держит мяч в центре поля.

33. Еще один момент у Тейшейры. Вратарь Черник забрал мяч прямо из-под ног бразильца.

34. Показали на экране болельщиков БАТЭ, у которых на щеках нарисованы флаги Украины... Живэ, Беларусь!

36. Срна пытался сделать передачу на Косту - неточно. Мяч ушел за лицевую линию.

37. Влодько нарушил правила на Фернандо - слишком много необязательных фолов у соперника. Слишком стараются...

38. Пока небольшое затишье в игре.

39. Вспышка активности у БАТЭ. Гордейчук и Хагуш пытались сотворить нечто опасное, но Ордец вновь отлично сыграл в обороне.

41. Опасный проход Тейшейры прервал Гайдучик - выбил мяч в аут.

42. Еще один совсем необязательный фол белорусов в центре поля - Яковлев нарушил правила на Срне.

43. Степаненко пытался обострить ситуацию на фланге, но потерял мяч.

44. Тейшейра!!!! Из выгоднейшей позиции прбил прымо во вратаря соперника. Черник, конечно, молодчик! Среагировал моментально.

45. Судья добавил 1 минуту.

45+1. Белорусы подали угловой, но создать что-то опасное не смогли.

45+2. Опаснейший ответ "Шахтера". Штрафной исполнял Срна, а Адриано едва не затолкал вратаря вместе с мячом в ворота. Черник устоял. Защитники же едва не линчевали бразильца. Вовремя вмешался судья.

Предупреждение Адриано и Хагушу

И тут же УДАЛЕНИЕ! Красная - Хагушу. Вдесятером остался БАТЭ. И так им несладко...

ПЕРЕРЫВ

Что ж, кардинальным образом ничего не изменилось за две недели. Разве что, "Шахтер" в привычной для себя манере транжирит моменты. В Борисове им как-то удавалось забивать едва ли не через момент, что совсем для горняков несвойственно. Теперь же мы узнаем старый-добрый "Шахтер" - один реализованный момент из десяти...

Для соперника же пока все выглядит совсем печально. И так им было несладко в первом тайме (да и в двух предыдущих - тем более). А тут еще и удаление... Что-то должен придумывать тренерский штаб БАТЭ.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Пока на стадионе общее затишье, слышно только гостевых фанов: "Вперед, Борисов, мы с тобой!

47. Горняки спокойно разыгрывают мяч в центре поля.

48. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! 2:0! Алекссс Тейшейраааа!!!!!!!

49. Трехходовка Срна - Адриано - Тейшейра привела к выходу Алекса один на один с вратарем и точному удару в дальний нижний угол.

50. И еще один опасный момент мог получится, но... Тейшейра - вне игры.

51. Тайсон и Тейшейра перемудрили и попали под пресс защитников БАТЭ. Мог получиться очень опасный момент.

52. Сигневич мог создать опасный момент, но заметно проиграл в скорости защитникам "Шахтера".

53. Ответ горняков также неудачный - Младенович выиграл верховую борьбу и сбросил мяч в руки Чернику.

54. ТЕЙШЕЙРА!!!! Обыгрался с Адриано и не смог точно пробить по воротам с убойной дистанции.

55. Коста получает пас от Срны зарабатывает угловой.

56. Очень опасно разыграли угловой горняки, но мяч от ноги Ордеца прошел мимо ворот...

57. ПЕНАЛЬТИ! Яблонский сбил Луиса Адриано и судья после паузы назначил 11-метровый.

58. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 3:0! ЛУИССССС АДРИАНООООООО!!!!!

59. Из динамиков над стадионом разносится "Вышел в степь донецкую..."

60. И тут же Адриано упустил еще один момент. Черник забрал мяч в руки.

61. Неожиданный ответ соперника. Гордейчук рвался к воротам, но, выйдя на опасную позицию, растерялся и... потерял мяч.

62. Угловой заработали белорусы - Володько подал прямо на Срну. Что-то расслабились горняки...

63. Коста возился с мячом и ударом о защитника заработал ввод из-за боковой.

64. Замена у "Шахтера" - Марлос вместо Шевчука.

65. Ракицкий обострял ситуацию, но отдал слишком сильный пас на Адриано.

66. Еще одна замена у "Шахтера" - Фред вместо Фернандо.

67. Коста зарабатывает угловой, но "Шахтер" неудачно разыграл стандарт.

68. Гордейчук зарабатывает угловой, "обыгравшись" с Костой. Но, угловой вновь ни к чему не привел.

69. Фред не сумел реализовать опасный момент "Шахтера", хотя дриблинг у него, конечно, великолепный...

70. Степаненко получил травму в борьбе с Володько. Пауза в игре...

71. Еще один момент у "Шахтера" - Адриано вне игры...

72. В матче "Атлетик" - "Порту" - 0:2. Это очень на руку "Шахтеру". Горняки почти в плей-офф!!!!

73. Последняя замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

75. Относительное затишье в игре компенсируют фаны - Львов-Арена исполняет гимн Украины.

76. Младенович в очередной раз спасает БАТЭ от неминуемого гола. Очень эффективный защитник у белорусов.

77. Фреда сбил кто-то из "желтых". Опасный штрафной для "Шахтера".

78. Срна пробил штрафной - мимо ворот.

79. Возят мяч горняки в центре поля. Соперник уже даже не сопротивляется...

81. Мяч рикошетом попал в нос Дарио Срне - неприятная травма хорватского капитана "Шахтера".

83. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!! 4:0! ЛУИССССС АДРИАНООООО!!!

84. Коста сделал шикарную передачу с фланга на Адриано, который замкнул передачу головой - 8-й гол Адриано в нынешней Лиге чемпионов! Отличная результативность.

85. "Шахтеру" мало. Коста заработал угловой, но после розыгрыша корнера Ракицкий пробил чуть выше ворот...

87. Совсем скучно стало. Одни не могут - другие уже не хотят...

88. Карницкий грубо сыграл, но судья уже не "добивает" гостей - обошелся без предупреждения.

89. Игок БАТЭ Поляков лежит в своей штрафной - пауза в игре.

90. У тренера БАТЭ Александра Ермаковича уже один сарказм на лице...

90+1. Немецкий судья Вольфганг Штарк зачем-то добавил 3 минуты.

90+2. Дуглас Коста попал в защитника с убойной позиции - угловой.

90+3. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!! 5:0! АДРИАНООООООО!!!!

90+4. После розыгрыша углового Ордец отдал шикарный пас на Адриано - хет-трик в матче и 9-й гол в 4 матчах ЛЧ.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

12:0 по сумме двух матчей.

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!