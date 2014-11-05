Бывший украинский игрок НБА перешел в российский клуб "Автодор"

Украинец уже присоединился к команде, успешно прошел медосмотр и готовится принять участие в субботнем матче Единой лиги ВТБ против латвийского ВЭФа, сообщает пресс-служба БК "Автодор".

"Я рад оказаться в "Автодоре", - тметил игрок после подписания контракта. - Уверен, что это та команда, в которой я буду чувствовать себя хорошо и смогу помочь ей достигать поставленных целей. Уже успел познакомиться с тренерами, игроками. Со многими из ребят пересекался ранее. Мне здесь все нравится. Саратов – замечательный город".

Свою баскетбольную карьеру уроженец Днепропетровска Фесенко начинал в мариупольском «Азовмаше» (2003–2006), затем выступал за «Черкасские Мавпы» (2006–2007). Проведя четыре сезона на Украине, Фесенко был выбран под 38-м номером драфта НБА-2007 командой «Филадельфия 76», а затем обменян в «Юту Джаз», где провел 4 сезона (2007-2011). За «джазменов» Фесенко дебютировал 30 ноября 2007 г. в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (6 очков, 7 подборов и 1 результативная передача). В 2011 г. он стал неограниченно свободным агентом. Часть сезона 2011/2012 г.г. Фесенко выступал за «Индиану Пэйсерс». В октябре 2012 г. он перешел в «Чикаго Буллз». Всего в НБА на счету Фесенко 135 матчей.

В январе 2013 г. украинский центровой вернулся в Украину, подписав контракт до конца сезона (на полгода) с БК «Донецк». Сезон 2013/2014 г.г. Фесенко провел в D-лиге НБА, выступая за «Делавэр 87» и «Кантон Чардж».

В сентябре 2014 года, Фесенко подписал контракт с клубом НБА «Миннесота Тимбервулвз», прошел с командой предсезонную подготовку, но пробиться в окончательную заявку на сезон не сумел.