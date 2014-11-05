ФК "Днепр" обратился с открытым письмом в ФФУ и Премьер-лигу по поводу предстоящего матча с "Шахтером"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В преддверии центрального матча 11-го тура днепропетровский клуб, выражаясь языком дипломатов, хочет поделиться «глубокой обеспокоенностью».

"Выходя на игру, которая может серьезно повлиять на распределение мест в итоговой таблице первенства, хочется понимать — по каким правилам играем, по какому Регламенту соревнуемся. Последние события в украинском футболе вынуждают обратиться с этим вопросом к организациям, проводящим турнир клубов элиты — Премьер-лиге и Федерации футбола. Вопиющая в своей нелепости ситуация с «фантомной» дисквалификацией полузащитника «Шахтера» Тараса Степаненко — это не просто чья-то ошибка, нестыковка, юридический казус. Это опасный прецедент, позволяющий с полным основанием утверждать, что наши футбольные законы для тех, кто их пишет, сродни дышлу, увековеченному в народном фольклоре. Захотели — повернули в одну сторону, захотели — в противоположную. Такое положение вещей — недопустимо. С подобным разгильдяйским управлением нашему футболу один путь — под откос", - говорится в письме.

Днепропетровский клуб также задает два вопроса ФФУ и УПЛ: "Каким именно параграфом действующего Регламента дисквалификация Тараса Степаненко «привязана» к конкретным турам чемпионата и стадиям Кубка Украины?

Было ли решение об этой «привязке» принято сразу на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ или его документально оформление состоялось уже позже, задним числом? Вопросы, как видим, взаимосвязанные. Ответов на них ждет не только «Днепр», но и вся футбольная общественность страны. Впрочем, для нас главное в данной ситуации — не разбор технических нарушений, допущенных КДК, а то, способна ли федерация признать эти нарушения и попытаться все-таки выйти из тупика. Выйти, сохраняя хотя бы внешнее подобие чистоты мундира и принципиальности, о которой в Доме футбола так часто говорят".

ФК "Днепр" также предлагает свой путь решения вопроса: "Возьмем на себя смелость подсказать чиновникам ФФУ способ преодоления ими же созданного цугцванга. Тарас Степаненко может и должен отбыть оставшуюся треть дисквалификации в ближайшем календарном матче. Процедура и нарушенные сроки его отстранения прописаны в том же Регламенте, согласно которому на матч против «Шахтера» не выйдет один из ведущих игроков «Днепра» Руслан Ротань. Сожалея о том, что наш капитан получил в предыдущем поединке два предупреждения, обернувшиеся красной карточкой и технической дисквалификацией, мы настаиваем на несправедливости ситуации, в которой донецкий футболист, получивший более строгое дисциплинарное взыскание, сыграет, так и не отбыв заслуженного наказания".

Подытоживая, в ФК "Днепр" не исключают судебного разбирательства: "При этом мы готовы добиваться окончательного прояснения ситуации — в самых высоких инстанциях, включая Лозанну (Спортивный арбитражный суд). Ведь речь идет не о конкретном игроке или отдельно взятом матче. Речь о том, что украинский футбол сейчас отправляют в пучину беззакония и хаоса те, для кого принцип — после нас хоть потоп — является нормой жизни. Нам с такими деятелями — не по пути. Мы всегда стремились и стремимся играть честно, зная, что мяч — круглый, поле — ровное, а закон — одинаков для всех".

Кроме того, в клубе напоминают и про неравные условия соперников при подготовке к матчу: "Наш предстоящий оппонент волею календаря получит целые сутки гандикапа на подготовку к принципиальному поединку, которую подопечные Мирчи Луческу (после игры Лиги чемпионов) проведут, не покидая Львова. В то время как нашим тренерам и футболистам предстоит непростой во всех отношениях вояж в Азербайджан".

Как сообщал УНИАН, игрок "Шахтера" Степаненко 17 октября был дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра игры 8-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер". Игрок должен был пропустить матчи против против "Волыни", "Говерлы" и в Кубке страны - против ФК "Полтава". Скандал разразился, когда матч против "Говерлы" был перенесен на более поздний срок и, согласно регламенту, игрок должен был пропустить следующий матч против донецкого "Металлурга". Тем не менее, в ФК "Шахтер" посчитали, что игрок пропустит именно игру с "Говерлой", которая состоится 6 декабря. В УПЛ и ФФУ дончанам перечить не стали.