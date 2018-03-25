Спорт по-украински: журналисты рассказали о реалиях украинских олимпийцев и об отношении государства к своим спортсменам (видео)

Почему государство не заботится о собственном спорте - действительно не понятно. Ведь примеров по всему миру, как можно хорошо относиться к будущим спортсменам множество. Реалии же украинского спорта остаются неизменными.

Александр Абраменко - олимпийский чемпион по фристайлу. Он - единственный спортсмен, который в этом году завоевал для Украины медаль на зимних Олимпийских играх. Пируэты, которые вытворял украинский спортсмен, не может забыть ни он, ни зрители и комментаторы.

За всю историю независимости - это третье золото для Украины из всех зимних Олимпиад и первое золото, которое выиграл мужчина. Об этом говорится в сюжете «Украинских сенсаций».

А вот министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов вообще считает Украину "не зимней страной". Особенно это иронично звучит в марте, когда везде лежит снег.

Но все, что произошло этой зимой для Александра Абраменко, словно эмоциональная вспышка в жизни. А уже через мгновение Абраменко перенесется в обычный мир украинского спорта.

Реалии украинского спорта остаются неизменными. В сюжете журналисты рассказали, чего же не хватает спортсменам и сколько денег добавляют из собственного кармана?

А также не выдуманная история, как тренер из Каменца-Подольского продает свою старенькую «Ниву», чтобы помочь молодым спортсменам. И как тем временем санкари-спортсмены собственноручно мастерят себе гринджолы для олимпийских соревнований.

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База олимпийского резерва находится на балансе министерства молодежи и спорта Украины. Журналисты рассказали и показали, в каких условиях приходится жить и тренироваться будущим олимпийским чемпионам и кто виноват в том, что они не едят черную икру на завтрак.

И, конечно, немного о хорошем: секрет паралимпийцев – как им постоянно удается добывать «килограммы» золотых медалей на соревнованиях.

Почему государство не заботится о собственном спорте - действительно не понятно. Ведь примеров по всему миру, как можно хорошо относиться к будущим спортсменам множество. Поэтому говорить, что не принято вкладывать много, себе же врать. Может, действительно, просто хватит воровать, ведь со слов не перечесть, насколько важен спорт для процветающей нации.