Тренер "Днепра" Маркевич накануне игры с "Карабахом" отметил, что команде "некуда деваться"

Об этом сообщает пресс-служба "Днепра".

«Карабах» достаточно неплохая команда, а сейчас играет дома. — отметил наставник «Днепра». — Наверное, у них будет задача выиграть, но и нам уже некуда деваться. Думаю, игра будет достаточно напряженная".

На вопрос, что может стать определяющим в определении победителя, Маркевич заметил: "Необходимо сыграть в свою игру. К сожалению, пока в Лиге Европы мы не можем себя проявить так, как необходимо. Это основное. Надо, чтобы наши лидеры сыграли так, как могут".

А на вопрос каково психологическое состояние команды после поражения от киевского «Динамо» в матче украинской Премьер-лиги Маркевич ответил: "Ясно, что футболисты переживают это поражение, но надо его забыть и двигаться дальше. Ничего еще не потеряно ни в чемпионате, ни в Лиге Европы. Просто надо проявить свои лучшие качества".

Как сообщал УНИАН, 6 ноября "Днепр" проведет матч 4-го тура Лиги Европы УЕФА в Баку против "Карабаха". После 3-х туров "Днепр" набрал всего 1 очко и занимает последнее место в таблице группы. Для продолжения борьбы за место в плей-офф соревнования украинскому клубу необходима только победа в Баку. Между тем, предыдущий очный матч команд, состоявшийся две недели назад в Киеве в рамках 3-го тура соревнований, завершился победой "Карабаха" со счетом 1:0.