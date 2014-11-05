Команда украинского легионера Лэня одержала третью победу на старте чемпионата НБА

Решающей в этом матче стала вторая четверть, сообщает официальный сайт лиги.

Команды играли практически на равных в первой четверти, где преимущество гостей было номинальным - 24:26. Но, уже во втором периоде, "Финикс" значительно превзошел соперника - 22:32. После большого перерыва хозяева попытались переломить ход игры, но все что им удалось, это сократиться разрыв в счете на 8 баллов - с 12 до 4 - 29:21. А в заключительной 12-минутке гости выровняли игру и удержали победу. Более того они даже сумели довести свое преимущество до 6 баллов, выиграв четверть со счетом 33:31.

Лучшим игроком матча предсказуемо стал лидер "Лэйкерс" Коби Брайант, набравший 39 очков. В составе команды-победительницы никто не смог конкурировать по результативности с Брайантом.

Лэнь провел на площадке 20 минут 19 секунд, за это время набрав 2 очка. Он реализовал 2/2 штрафных, а также сделал 2 подбора в нападении, 7 подборов в защите, 1 результативную передачу и 3 блок-шота. Вместе с тем, он допустил 3 фола и 2 потери.

Таким образом. на данный момент на счету "Финикса" 3 победы при 1 поражении. Команда находится на 7-м месте в таблице Западной конференции.

Как сообщал УНИАН, Лэнь является единственным представителем Украины в сильнейшей клубной баскетбольной лиге мира.