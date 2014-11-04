«Карпаты» лишены шести турнирных очков в таблице УПЛ

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Данная санкция была применена к клубу за невыполнение решения Палаты по разрешению споров ФФУ от 20.11.2013 г. по делу №103/10/2013 «О заявлении футболиста М. Богатинова о неисполнении со стороны ФК «Карпаты» финансовых обязательств согласно контракту».

Как говорится в письме КДК ФФУ, сначала клуб был предупрежден (23.01.2014 г.), затем применены к нему последовательные финансовые санкции (06.03.2014 г., 30.04.2014 г. и 27.05.2014 г.), и даже лишен трех турнирных очков (29.08.2014 г.). Однако решение Палаты до настоящего времени не выполнено.

Таким образом, всего "Карпаты" в этом сезоне уже лишены 9 очков. На данный момент команда, которая набрала 8 баллов на протяжении турнира (2 победы и 2 ничьи) имеет в графе "очки" показатель -1 и, соответственно, занимает последнее 14-е место.

Как сообщал УНИАН, македонский вратарь Мартин Богатинов в ноябре 2013 года стал свободным агентом, расторгнув контракт с львовскими "Карпатами". Богатинов отказался пересмотреть условия контракта в сторону уменьшения заработной платы, за что был исключен из команды.