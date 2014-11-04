Яго Киладзе выступит в андеркарте боя Кличко - Пулев

Соперником уроженца Грузии с украинским паспортом станет малоизвестный немецкий боксер Бйорн Блашке, сообщает Box news.

Формула боя - восемь раундов.

Напомним, что единственное в карьере поражение Киладзе потерпел летом прошлого года в Германии, проиграв нокаутом во 2-м раунде французу конголезского происхождения Юри Кайембре Каленге. С тех пор он провел всего один поединок, нокаутировав венгра Аттилу Палко в апреле этого года в Броварах.

Также стоит отметить, что 28-летний Киладзе - частый "гость" в тренировочном лагере другого многообещающего украинского тяжеловеса - Олимпийского Чемпиона-2012 Александра Усика. Так, Усик спарринговал с Яго при подготовке к нескольким своим поединкам, включая последние бои против Сезара Давида Кренса и Даниэля Брюэра.

Также в андеркарте у Кличко и Пулева в ринг выйдет экс-чемпион Европы в полутяжелом весе немец Эдуард Гуткнехт, которому предстоит в третий раз сразиться со своим соотечественником Кристианом Павлаком. Их первые две встречи прошли в довольно упорной борьбе и остались за Гуткнехтом.

Кроме того, в рамках боксерского шоу 15 ноября в Гамбурге в разных боях выступит пара до сих пор непобежденных супертяжей - немец Михаэль Валлиш и двухметровый шведский нокаутер Адриан Гранат. Последний, кстати, был спарринг-партнером Кубрата Пулева при подготовке болгарина к встрече с Кличко-младшим.

Как сообщал УНИАН, боксерский вечер, главным событием которого станет поединок Кличко - Пулев, состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

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