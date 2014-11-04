ФИФА извинилась перед Украиной за инцидент во время презентации эмблемы ЧМ-2018

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В письме, которое подписал Геренеральний секретарь ФИФА Жером Вальке, в частности, говорится: "В рамках презентации официальной эмблемы, Местный организационный комитет поручил местному творческому агентству выполнить художественную проекцию на фасад Большого театра в качестве уникальной возможности для фотосессии и видеосъемки. К сожалению, была выбрана и использована во время передачи местным поставщиком услуг карта России, на которой украинский регион - Крым - был показан как часть России. Это было упущено ФИФА во время загрузки видеоматериала на наш сайт и УouTube канал. Когда этот досадный инцидент был доведен до нашего внимания, мы немедленно изъяли соответствующий короткий видеоряд".

Также Вальке отмечает: "Мы сожалеем о любых неудобствах, вызванных этим досадным инцидентом, и заверяем Вас, что будем в будущем более внимательны к материалам, произведенным третьими сторонами".

"Спасибо за Ваше понимание этой проблемы", - заключает генсек ФИФА.

Как сообщал УНИАН, во время презентации эмблемы предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года на лазерном шоу, показанном зрителям на фасаде здания Большого театра в Москве, карта Российской Федерации была изображена вместе с анексированым у Украины Крымом.

2 декабря 2010 года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

В последние месяцы звучат многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.

ФИФА игнорирует эти призывы, подчеркивая что спорт вне политики.