Лига чемпионов, 4-й тур, "Боруссия" - "Галатасарай": видео онлайн-трансляция

Это будет игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В матче сойдутся лидер и аутсайдер группы D, которые занимают 1-е и 4-е места в турнирной таблице.

"Боруссия" в нынешнем сезоне выиграла все три матча в Лиге чемпионов. Начав турнир с домашней победы над основным оппонентом по группе английским "Арсеналом" из Лондона (2:0), дортмундцы затем в гостях обыграли с крупным счетом бельгийский "Андерлехт" из Брюсселя (3:0) и "Галатасарай" (4:0). У команды максимальное количество очков - 9, она фактически обеспечила себе место в плей-офф соревнований, 1/8 финала.

Тем удивительнее выглядит провал команды в нынешнем сезоне в немецкой Бундеслиге. В 10 матчах дортмундцы набрали лишь 7 очков, выиграв 2 игры, при 1 ничьей и 7 поражениях. Команда делит в таблице последние 17-18 места с бременским "Вердером". В минувшие выходные, в последнем туре "Боруссия" играла с лидером немецкого футбола "Баварией" из Мюнхена и открыла счет в этом приниципиальнейшем противостоянии Бундеслиги последних лет. Тем не менее, "Боруссия" проиграла в упорной борьбе со счетом 1:2.

В свою очередь, "Галатасарай" неудачно стартовал в Лиге чемпионов и занимает последнее место в таблице. Команда 1 матч сыграла вничью и 2 проиграла - 1 очко. Кроме разгромного поражения от "Боруссии", турецкий клуб также крупно проиграл "Арсеналу" (1:4), сыграв вничью с "Андерлехтом" - 1:1. Скорее всего, в противостоянии с бельгийцами команда оспорит 3-е место в группе и путевку в плей-офф второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

В чемпионате Турции у "Галатасарая" дела идут значительно лучше. Команда делит 1-2 места с "Фенербахче", набрав после 8 игр 16 очков.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча является "Боруссия". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,285 к 1, на ничью - 6,3 к 1, на победу "Галатасарая" - 12 к 1.

Матч "Боруссия" - "Галатасарай" начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.