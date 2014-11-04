Лига чемпионов, 4-й тур, "Реал" - "Ливерпуль": видео онлайн-трансляция

Это будет матч 4-го тура группового этапа соревнований. В игре сойдутся команды занимающие 1-е и 3-е места в турнирной таблице соревнований.

"Королевский клуб", как неофициально именуют мадридский "Реал", в нынешнем сезоне выиграл все три матча Лиги чемпионов. Команда начала сезон с домашнего разгрома швейцарского "Базеля" (5:1), а затем обыграла в гостях болгарский "Лудогорец" (2:1) и, также в гостях, с крупным счетом обыграла "Ливерпуль" (3:0). У мадридцев 9 очков и команда фактически гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ.

В чемпионате Испании "Реал" в 10 матчах одержал 8 побед при 2 поражениях (24 очка) и возглавляет турнирную таблицу Примеры.

В свою очередь, "Лиеврпуль", как и две другие команды этой группы - "Лудогорец" и "Базель" - набрал 3 очка, выиграв 1 матч при 2 поражениях. Кроме проигрыша "Реалу" английский клуб также ранее уступил в гостях "Базелю" (0:1), одержав победу лишь на старте группового турнира, когда на своем поле одолел "Лудогорец" (2:1).

В чемпионате английской Премьер-лиги команда занимает скромное 7-е место, набрав в 10 матчах лишь 14 очков и отставая от лидирующего лондонского "Челси" на 12 пунктов.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом сегодняшнего матча является "Реал". Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,27 к 1, в то время как на ничью 6,7 к 1, а на победу англичан - 12 к 1.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" начнется в 21.45 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео олнлайн-трансляцию игры.