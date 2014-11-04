Лига чемпионов, 4-й тур, "Зенит" - "Байер": видео онлайн-трансляция

Это будет игра 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче сойдутся команды, занимающие 3-е и 1-е места в турнирной таблице группы С, соответственно.

"Зенит", в составе которого выступает капитан и рекордсмен (по числу сыгранных матчей) сборной Украины Анатолий Тимощук, в нынешней Лиге чемпионов провел три матча по разу выиграв, сыграв вничью и проиграв. Команда начала турнир с уверенной гостевой победы над португальской "Бенфикой" (2:0), затем неожиданно потеряла очки дома в игре с французским "Монако", сыграв вничью (0:0), а в предыдущем туре две недели назад проиграла в гостях "Байеру" - 0:2. На данный момент у команды 4 очка и она занимает 3-е место в таблице.

Этот матч крайне важный для "Зенита". В случае победы в сегодняшней игре петербургский клуб сможет существенно улучшить свое турнирное положение и реально претендовать на выход в плей-офф - 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что в минувшие выходные команда провела очень важный матч чемпионата российской Премьер-лиги против московского ЦСКА - второго представителя России в Лиге чемпионов. В игре двух сильнейших команд страны "Зенит" выиграл в гостях со счетом 1:0.

В свою очередь, "Байер" в нынешней Лиге чемпионов проиграл стартовый матч на выезде "Монако" (0:1), но затем одолел дома "Бенфику" (3:1) и "Зенит". У команды 6 очков и лидирующее положение в группе.

В чемпионате немецкой Бундеслиги "Байер" идет на 5-м месте, набрав 16 очков в 10 матчах и отставая на 8 баллов от лидера таблицы "Баварии" из Мюнхена. В минувшем туре Бундеслиги, 1 ноября, команда на выезде проиграла "Гамбургу" со счетом 0:1.

На котировках букмекерских контор фаворитом матча является "Зенит". На победу российской команды ставки принимаются с коэффициентом 2,3 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу "Байера" - 3,25 к 1.

Матч "Зенит" - "Байер" начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

"Зенит": 1. Лодыгин, 6. Ломбартс, 22. Анюков, 24. Гарай, 4. Кришито, 17. Шатов, 21. Гарсия, 28. Витсель, 35. Данни, 7. Халк, 11. Кержаков.

Запасные: 16. Малафеев, 13. Нету, 44. Тимощук, 5. Рязанцев, 9. Могилевец, 10. Аршавин, 23. Рондон.

"Байер": 1. Лено, 5. Спахич, 16. Едвай, 21. Топрак, 26. Донати Дж., 8. Бендер, 10. Чалханоглу, 19. Брандт, 7. Сон Хын Мин, 11. Кисслинг, 38. Беллараби.

Запасные: 25. Крешич, 14. Хилберт, 17. Бениш, 15. Эзтунали, 23. Круз, 9. Дрмич Й., 35. Юрченко Вл.