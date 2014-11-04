На чемпионате мира по тяжелой атлетике выступят 13 украинских спортсменов

Украина делегирует на турнир 13 сильнейших представителей, которые определились по результатам национального чемпионата, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лидером команды станет бронзовый призер лондонской Олимпиады-2012 Юлия Калина.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: женщины - Яна Дьяченко (48 кг), Юлия Паратова (53 кг), Екатерина Дрюмова (58 кг), Юлия Калина (63 кг), Надежда Чибисов (63 кг), Мария Хлян (69 кг), Анастасия Лысенко (+75 кг); мужчины - Владимир Болгарин (85 кг), Ярослав Чернышов (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Сергей Клепацкий (105 кг), Олег Прошак (+105 кг).

ЧМ-2014 пройдет с 8 по 16 ноября в Алматы (Казахстан).

Этот чемпионат станет лицензионным турниром на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).