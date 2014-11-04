Польский боксер Вах отмечает, что с Пулевым спарринговать было труднее, чем с Поветкиным и Хэем

Польский супертяжеловес Мариуш Вах, который за последние полтора года успел поспарринговать с такими боксерами, как Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Карлос Такам, Дерек Чисора и Кубрат Пулев рассказал, с кем из этих боксеров спарринговать ему было труднее всего.

Об этом сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на интервью Ваха польскому изданию Przegląd Sportowy

«С Пулевым, он был самым задиристым. Хотя у нас был только один спарринг, не знаю, как бы пошло дальше. А вообще трудно сравнивать спарринги, потому что у каждого из бойцов свой стиль, и все они готовились к разным соперникам», - сказал Мариуш Вах.

Мариуш Вах помогал Пулеву готовиться к поединку с Владимиром Кличко в августе, когда бой намечался на 6 сентября. Отметим, что второй раз, когда бой перенесли на ноябрь, ехать в тренировочный лагерь Пулева поляк отказался из-за планов подготовки на собственный бой.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с брендом "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".