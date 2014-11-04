Украинский баскетболист Михайлюк провел первый матч за "Канзас"

Игрок принял участие в первом подготовительном матче команды к новому сезону, сообщает официальный сайт лиги.

В игре Канзас - Уошберн победа была на стороне команды украинского легионера со счетом 85:53.

Михайлюк провел на паркете 17 минут, за которые сумел набрать 6 очков (2 реализованных трехочковых броска из 5), а также совершить 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.

Воспитанник черкасского баскетбола стал известен широкой публике после юношеского Евробаскета-2013 для игроков не старше 16 лет. На этом турнире, прошедшем в Киеве в августе прошлого года, он стал безусловно лучшим игроком сборной Украины и одним из лучших на турнире в целом по различным статистическим показателям. В частности, он был признан лучшим защитником чемпионата Европы.

Игрок перешел в стан "Канзас Джейхоукс" в мае нынешнего года. Сообщалось, что на Михайлюка также претендовали другие клубы NCAA и ряд ведущих европейских команд.