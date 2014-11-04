Организация Объединенных Наций признала автономию спорта

Соответствующее признание содержится в резолюции, принятой на 69-й очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говорится в заявлении МОК.

В документе отмечается, что Генеральная Ассамблея «поддерживает независимость и автономию спорта, а также миссию Олимпийского комитета по развитию олимпийского движения».

Резолюция ООН признает спорт как механизм содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру, и подчеркивает важную роль Международного Олимпийского Комитета, Национальных олимпийских комитетов и олимпийского движения в достижении этих целей.

Документом также отмечается, «что крупные международные спортивные мероприятия должны быть организованы в духе мира, взаимопонимания, дружбы, толерантности».

Это является свидетельством того, что поощряется полное участие всех стран в спортивных мероприятиях, и что, в свою очередь, любые бойкоты несовместимы с этим видением ООН по отношению к ценностям спорта.

В письме к президентам всех 205 национальных олимпийских комитетов, которое поступило и в адрес президента НОК Украины Сергея Бубки, глава МОК Томас Бах призвал усилить автономию спорта в своих странах и в любом диалоге со своими национальными политическими лидерами обеспечить принцип спортивной автономии.

«Спорт - это действительно единственная область человеческого существования, которая действует по универсальным законам. Мы должны сформировать партнерские отношения с политическими организациями, основанные на признании автономии спорта. Очень важно, чтобы Олимпийские комитеты работали с национальными правительствами, интегрируя спорт, в частности, в такие сферы как образование, здравоохранение и объединяли общество, строили мир», - отметил Томас Бах.