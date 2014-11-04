Медали для Олимпиады-2016 изготовят из старых электроприборов

Об этом в понедельник сообщил президент Бразильского монетного двора Франсиску Франку. Его цитирует ТАСС.

Именно этому государственному учреждению, входящему в структуру министерства финансов южноамериканской республики, доверено изготовить в общей сложности 4924 наградных и 75 тысяч памятных медалей летней Олимпиады и Паралимпиады, которые менее чем через два года стартуют в Рио-де-Жанейро.

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По словам Франку, столь необычный выбор "сырья" для получения благородных металлов, из которых будут изготовлены медали, продиктован желанием подчеркнуть заботу организаторов Игр об экологии и устойчивом развитии. Бразильскому монетному двору, история которого насчитывает 320 лет, не впервой чеканить спортивные награды. Это учреждение изготавливало медали для Всемирных военных игр 2011 года и Панамериканских игр 2007 года, которые проводились в Рио-де-Жанейро.