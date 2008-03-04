Игроки «Динамо» сменили номера

В минувший уик-энд стартовала вторая часть 17-го чемпионата Украины по футболу. Перед окончанием зимнего перерыва новички «Динамо» распределили между собой номера, под которыми они будут выходить на поле.

Футболисты, вернувшиеся из аренды из других команд, выбрали следующие номера: Александр Романчук - 23, Денис Главина - 33, Денис Олейник - 58, Денис Дедечко - 69.

Кроме них, трое игроков «Динамо» сменили номера. Александр Алиев, ранее выступавший под номером 88, с уходом из команды Валентина Белькевича взял себе номер многолетнего капитана – 8. Олег Допилка, игравший под № 98, выбрал освободившуюся после ухода Сергея Федорова «двойку». Вдвое больше двоек на спине у Артема Кравца. Его номер – 22.

Как отмечает официальный сайт ФК "Динамо Киев", Допилка, Кравец и Алиев уже имели возможность дебютировать с новыми цифрами на спине в матче против «Днепра», который завершился для киевлян весьма удачно.